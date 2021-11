18-Jähriger schwebte nach Stichverletzungen in Lebensgefahr

In der Nacht zu Sonntag (31.10.) nahm eine Auseinandersetzung in Ahlen einen verhängnisvollen Verlauf: Ein junger Mann erlitt hierbei schwere Stichverletzungen - und schwebte in Lebensfahr. Die Polizei hat eine Mordkommission gebildet und sucht nun Zeugen.

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag (31.10.) in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr in Ahlen bei einem Streit mit einem Messer oder einem ähnlich scharfen Gegenstand schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der junge Mann bei einem Event auf dem ehemaligen Zechengelände in Ahlen mit einem Mann zunächst verbal in Streit geraten.

Es kam dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll der Angreifer seinem Opfer schwere Stichverletzungen im Oberkörper und an der Hand zugefügt haben. Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zunächst bestand Lebensgefahr, mittlerweile ist der Gesundheitszustand des Ahleners nach einer Notoperation wieder stabil.

Zeugen gesucht

Die Ermittler gehen nun Hinweisen nach, dass es sich bei dem Angreifer um einen Bekannten des 18-Jährigen handeln soll. Das Motiv für die Tat ist bislang unklar. Die Polizei Münster hat eine Mordkommission eingesetzt und sucht dringend Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zum Tathergang sowie zum noch flüchtigen Angreifer geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.