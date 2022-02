78-Jährige aus Warendorf wird gesucht

Die Rentnerin wurde zuletzt am Montag (21.2.) gegen 19 Uhr an der Straße Zuckertimpen in Warendorf gesehen.

Die Frau hat weiße Haare und ist hagerer Statur. Eventuell trägt die Vermisste eine Brille.

Wer hat die 78-Jährige gesehen oder kann Hinweise geben, wo sie sich befindet? Hinweise nimmt die Polizei Warendorf unter der Rufnummer 02581/94100-0 oder über den Notruf 110 entgegen.