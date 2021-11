B 475 nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Auf der Bundesstraße 475 ist am Montagmorgen zwischen Ennigerloh und Westkirchen ein Auto aus noch ungeklärten Umständen in den Gegenverkehr geraten - es kam zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der Unfall hatte erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr in diesem Streckenabschnitt.

Aufgrund eines Unfalls war die Bundesstraße 475 zwischen Ennigerloh und Westkirchen am Montagmorgen (29.11.) ab 6.25 Uhr für rund 4,5 Stunden gesperrt, wie die Polizei Warendorf mitteilt.

Zum Unfallhergang: Als ein 40-jähriger Sassenberger in seinem Auto Richtung Westkirchen unterwegs war, fuhren ein 53-jähriger Neubeckumer und ein 44-jähriger Sassenberger hintereinander in die entgegengesetzte Richtung nach Ennigerloh.

Der 40-Jährige geriet in den Gegenverkehr - die Ursache dafür ist laut Polizei noch unklar. Der Neubeckumer konnte ausweichen, doch der 44-jährige Sassenberger wurde trotz eines Ausweichmanövers am linken Heck touchiert. Dadurch stieß der ausweichende Sassenberger mit seinem Auto gegen eine an der Straße stehende Salztonne, kippte auf die Seite und rutschte noch einige Meter weiter, ehe er mit seinem Wagen gegen einen Leitpfosten stieß und am Straßenrand zum Stehen kam. Das Auto des in den Gegenverkehr geratenen 40-Jährigen blieb nach einigen hundert Metern stehen.



Beide Sassenberger verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden in Krankenhaus gebracht. Die B 475 wurde durch eine Spezialfirma gereinigt.