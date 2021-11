Über das große Geheimnis staunen

Die 81. Krippenausstellung in Telgte ist eine Wiederauflage der 80. Ausgabe. Die musste nämlich 2020 wegen Corona nach nur drei Öffnungstagen geschlossen werden. Um so mehr sollte man jetzt die Zeit nutzen, die Schau unter 2G-Regeln und mit ausreichend Abstand zu besuchen. Eine so große künstlerische Vielfalt gab es selten. Wir bieten hier einen schriftlichen und bebilderten Rundgang.

Das gab es noch nie: Die 80. Krippenausstellung 2020 vereinigte 139 Krippen und weihnachtliche Kunstwerke im „Religio“ in Telgte. Im ersten Corona-Jahr war alles liebevoll in großem Abstand und über mehrere Etagen verteilt.

Eine qualitätvolle Wiederholung

Doch dann war die sorgsam vorbereitete Schau nach nur wenigen Tagen geschlossen. Wegen Corona. Kaum jemals zuvor war die Telgter Krippenausstellung so vielfältig und künstlerisch wertvoll, und so machte das Team um „Religio“-Leiterin Dr. Anja Schöne aus der Not eine Tugend – und präsentiert nun die 80. Krippenausstellung weitgehend unverändert als 81. Krippenausstellung.

Die läuft bereits seit dem 5. November, hat schon in diversen Gruppen und Schulklassen Vorfreude auf das weihnachtliche Geschehen geweckt und wird auch den treuen Freunden des einstigen Krippenmuseums und Heimathauses, das seit vielen Jahren schon den umfassenderen Namen „Religio“ trägt und thematisch als Religionsmuseum umsetzt, in dieser adventlichen und weihnachtlichen Zeit wieder Freude bereiten.

„Anbetung der Hirten und Könige" von Gisela Riedel-Dziumbek aus Hagen im Bremischen, „Heilige Familie" von Christa Tenkmann aus Rheine, „Corona - das Geheimnis des Lebens kommt von innen" von Franz-Josef Hartmeyer aus Warendorf, „Corona-Krippe" von Zagnansk Szalas (Polen), „Geheimnis der Heiligen Nacht" von Gregro Malyszek aus Vreden, „Das ferne Leuchten" vom Offenen Ganztag der St.-Christopherus-Schule Telgte-Westbevern, „Heilige Familie" von Josef Zirp aus Hagen a.T.W. „Geheimnis der Heiligen Nacht" von Annette Hiemenz aus Hilden, „Geburt - Ich bin da" von Ernst Franz aus Unterammergau, „Ausrichtung zum Licht - Hinwendung zum Menschen" von Gabriele Bücker aus Haltern am See, „Heilige Familie" von Hans-Bernhard Vielstädte aus Herzenbrock, „KindheitsTraum" von Wilfried Josef Funke aus Duisburg, „Der Schlüssel ist die Liebe" von Christian Nachtigäller ausTelgte, „Wie richtig, dass Weihnachten dem Advent folgt" von Herbert Schulte aus Damme-Bergmark, „Heilige Nacht" von Gabriela May aus Senden „Das Geheinmis?" von Mechthild Jülicher aus Senden, „Spurensuche" von Nina Rudi aus Rheine „Bewachte Nacht" von Jörgen Habedank aus Tornesch, „Compassion" von Joachim Staebler aus Bielefeld „Verkündigungsengel mit Jesuskind" von Josef Huber aus Huglfing, „Das Geheimnis" von Wolfgang Kleiser aus Vöhrenbach „Verkündigung" von Josef Morgret aus Osnabrück „Das Geheimnis des Sterns von Bethlehem" von Luna Josephine Zimmer aus Rösrath, „Gelobet seist du, Jesu Christ" von Marek Adam Kawiecki aus Herford, „Nur wer glaubt, kennt das Geheimnis" von Hans Rothfeld aus Wadersloh, „Hoffnung, Ewigkeit, Leben" von Heinrich Ciempko aus Münster „Auf den Kopf gestellt" von Dominikus Witte aus Osnabrück, „Himmelhoch" von Marc von Reth aus Wuppertal „Weihnacht bedeutet Ankunft des Herrn" von Rudi Bannewarth ais Ettlingen, „Krippe mit Spiegelung" von Dominik Schleicher aus Fensterbach, „Fürchtet euch nicht" von Sabine Reibeholz aus Wuppertal „Münsterländer Hauskrippe" von Claudia und Willi Potthoff aus Herzebrock „Schattendasein" von Jens Henning aus Münster, „Es geschah in jener Nacht" von sieben Kindern im Alter von vier und fünf Jahren der Kita St. Ursula in Münster „Frisch gewaschen in die Zeitenwende" vion Jörg Länger aus Rohrdorf, „Anbetung" von Hans-Bernhard Vielstädte aus Herzebrock, „Ostwestfälische Originale zu Besuch" von Ludger Könning aus Versmold „Licht, wie im Himmel so auf Erden" von Dr. Konstantin M. Yazigi aus Werne, „Wiege in Zeiten von Corona" von Margret Unnewehr aus Telgte, „Heilige Nacht" von Heinrich Rölver aus Havixbeck „Anbetung" von Petra Rentrup aus Rheda-Wiedenbrück, „Ein geheimnisvoller Moment" von Matthias Weber aus Köln, „Mundschutze erzählen vom Geheimnis der Heiligen Nacht" von Monika Grewe-Laufer aus Ostbevern „Geheimnis der Heiligen Nacht" von Claudia und Willi Potthoff aus Herzebrock, „Heilige Nacht" von Heinz-Werner Mersmann aus Ahlen, „Gottes Geschenk" von Petra Holtmann aus Drensteinfurt „Closed" von Peter Kirchoff aus Münster, „Zauberhafte Weihnacht im Wald" von Ursula Meßner aus Nordkirchen „Sehet die Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget" von Gertrud Goers aus Paderborn, „Sie halten stand" von Mechthild Jülicher aus Senden „Der kleine Turm zu Bethlehem" von Dr. Konstantin M. Yazigi aus Werne, „Geheimnis der Heiligen Nacht" von Stefan Lutterbeck aus Everswinkel, „Weiße Krippe" von Dagmar Felsch aus Essen „Heut ist Gottes Sohn geboren" von Helga Rieger aus Rüthen, „Verkündigung - Beginn des Geheimnisses der Heiligen Nacht" von Mechthild Mundy-Arens aus Telgte, „Christnacht" von Heinz-Werner Mersmann aus Ahlen „Ein Stern, der Licht und Leben bringt" von Hubert Wientke aus Telgte, „Freude" von Petra Rentrup aus Rheda-Wiedenbrück, „Eine neue Zeit beginnt - Gott wird Edenkind" von Kindern der Igelgruppe im Alter von vier bis sechs Jahren aus em Kindergarten St. Anna Krefeld unter der Leitung von Susanne Bögershausen, „Anbetung der Hirten und Könige" von Marc Heinzeller aus Oberammergau „Heilige Familie" von Konrad Saal aus Oberammergau Pier „Ein Stern, der Licht und Leben bringt“ von Hubert Wientke aus Telgte, 81. Telgter Krippenausstellung „Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0“ im RELíGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur. Die Ausstellung wird am 6. November 2021 eröffnet. Foto: Gunnar A. Pier „Freude“ von Petra Rentrup aus Rheda-Wiedenbrück, 81. Telgter Krippenausstellung „Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0“ im RELíGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur. Die Ausstellung wird am 6. November 2021 eröffnet. Foto: Gunnar A. Pier „Eine neue Zeit beginnt - Gott wird Edenkind“ von Kindern der Igelgruppe im Alter von vier bis sechs Jahren aus em Kindergarten St. Anna Krefeld unter der Leitung von Susanne Bögershausen, 81. Telgter Krippenausstellung „Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0“ im RELíGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur. Die Ausstellung wird am 6. November 2021 eröffnet. Foto: Gunnar A. Pier „Anbetung der Hirten und Könige“ von Marc Heinzeller aus Oberammergau, 81. Telgter Krippenausstellung „Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0“ im RELíGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur. Die Ausstellung wird am 6. November 2021 eröffnet. Foto: Gunnar A. Pier „Freude“ von Petra Rentrup aus Rheda-Wiedenbrück, 81. Telgter Krippenausstellung „Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0“ im RELíGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur. Die Ausstellung wird am 6. November 2021 eröffnet. Foto: Gunnar A. Pier „Heilige Familie“ von Konrad Saal aus Oberammergau, 81. Telgter Krippenausstellung „Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0“ im RELíGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur. Die Ausstellung wird am 6. November 2021 eröffnet. Foto: Gunnar A. Pier „Corona-Krippe“ von Zagnansk Szalas (Polen), 81. Telgter Krippenausstellung „Geheimnis der Heiligen Nacht 2.0“ im RELíGIO - Westfälisches Museum für religiöse Kultur. Die Ausstellung wird am 6. November 2021 eröffnet. Foto: Gunnar A. Pier

Das Leitthema „Geheimnis der Heiligen Nacht“ war weit gefasst und ließ Raum für kreatives Schaffen von Laien und Künstlern, Einzelinterpreten und Gruppen. Das Kind auf Heu und Stroh, das die Christenheit als Erlöser und Heiland verehrt, ist ja für sich gesehen schon ein unfassbares Geheimnis des Glaubens. Natürlich drängte sich 2020 garstig das Corona-Virus in den Vordergrund. Doch die Künstler und krippenschaffenden Laien, die sich Jahr für Jahr mit dem Weihnachtsgeschehen befassen, sind ja stets findig genug, das zeitlose mit dem zeitbedingten Geschehen zu verknüpfen.

Corona-Krippe ist Glanzidee der Ausstellung

Es ist, so gesehen, keine Frage, dass Franz-Josef Hartmeyer aus Warendorf mit seiner Corona-Krippe auch heuer wieder die Glanzidee dieser Ausstellung präsentiert. Aus verschiedenen Hölzern drechselte er eine stachelige hohle Kugel, die dem Corona-Virus ähnlich sieht. Beim Blick in die Kugel wird in stilisierter Form das Jesuskind sichtbar. Wenn man nun noch das farblich faszinierende Sechseck-Bild „Zwischensein X“ der Dülmener Künstlerin Monika Stolarczyk-Salehian als passenden Hintergrund dazu wählt, hat man als Gast des Krippenmuseums das ideale Handy-Bild zum Verschicken diverser Weihnachtsgrüße zur Hand.

Der polnische Holzbildhauer Marian Ulc schuf im Stile polnischer Volkskunst eine „Corona-Krippe“ aus Lindenholz, bei der die Könige nicht die üblicherweise kostbaren Gaben, sondern Desinfektionsspray, Kartoffeln und Toilettenpapier mitbringen.

Durchaus naheliegend, aber dennoch nicht weniger kunstvoll sind die „Mundschutze“ mit diversen Weihnachtsmotiven, die Monika Grewe-Laufer aus Ostbevern wunderschön mit Textilfarbe komponiert hat.

Die 80. und zugleich 81. Telgter Krippenausstellung bezeichnet Dr. Anja Schöne, die Museumsleiterin, als eine der gehaltvollsten und künstlerisch vielfältigsten der vergangenen Jahre. Der langjährige Krippenfreund wird ihr dabei zustimmen. Denn die Schau bietet nicht nur eine Fülle innovativer Materialien und Motive, sondern präsentiert zugleich Beiträge aus dem künstlerischen Wettbewerb „Ars Liturgica“ des Deutschen Liturgischen Instituts für die katholische Propsteikirche St. Augustinus Gelsenkirchen. In den Extra-Räumen dieser Exposition ist zum Beispiel eine wunderschöne „Krippe mit Spiegelung“ des Steinbildhauers Dominik Schleicher aus Fensterbach zu sehen. Bemerkenswert ist auch die aus Bronze gegossene „Kuppelkrippe“ von Sabine Ackstaller und Moritz Schweikl aus Kirchdorf: Maria, Josef, Ochs und Esel bilden einen geheimnisvollen Kreis und schauen auf das Kind in der Krippe.

Viele verschiedene Techniken

Geschnitzt, geformt, getöpfert, gebastelt, geschnitten: Die Fülle unterschiedlicher Arbeitstechniken und Materialien wird von Jahr zu Jahr erstaunlicher. Gezielt collagierter Elektro-Schrott, eine Lampe, schon ist auf der Wand die Silhouette des Kindes in der Krippe zu sehen. „Schattendasein“, so hat der münstersche Diplomdesigner Jens Henning diese Arbeit genannt. Ein Titel, der auch auf unsere laute, heillose Welt verweist, in der die Botschaft von einem Erlöser in Gestalt des Kindes in der Krippe kaum noch durchdringt.

Etliche Arbeiten kreisen um das Geheimnisvolle, das Verborgene, welches man sich erst erschließen muss. Dazu gehört die doppelseitige Krippe von Annette Hiermenz: Auf der einen Seite sieht man einen Stall mit drei Hirten, die durch ein Fester schauen. Von der anderen Seite blickt man selbst in den Stall. Die Krippe und aufgehängte Windeln, Arbeitsgeräte zu Kreuzen verknotet – diese Symbole verkörpern Geburt und Tod Jesu Christi. Auch Bernhard Tewes aus Ahlen, einer unserer Lieblingsteilnehmer, ist wieder mit einer filigranen Weihnachtspyramide aus Birkensperrholz vertreten. Sind wir schon bei den Pyramiden, dann ist das lustig rappelnde Pyramiden-Krippen-Kunstwerk des Duisburger Architekten Wilfried Josef Funke zu erwähnen. Er fertigte dieses kinetische Wunderwerk aus Utensilien aus historischen Metallbaukästen.

Telgter Krippenausstellung hat eine lange Tradition Foto: Auch ein Jahr nach der Jubiläumsausstellung lohnt sich ein Blick in die Geschichte: Die Tradition von Weihnachtsausstellungen mit Krippen beginnt im Jahr der Telger Museumsgründung 1934 mit der Ausstellung „Die Weihnachtskrippe in der Volkskunst“. Sie zählte 2478 Besucher. Die Krippenausstellungen waren in den ersten Jahrzehnten keinesfalls die wichtigsten und besucherstärksten Ausstellungen des Museums. Viel mehr Zuspruch erhielten bis Ende der 1960er Jahre die Ausstellungen zum Handwerk, über Kardinal von Galen oder zur Marienverehrung. Erst Anfang der 1970er Jahre wurden mehr als 10 000 Besucherinnen und Besucher in der Krippenausstellung gezählt. Ein Meilenstein war 1994 die Eröffnung eines eigenen Gebäudes als „Krippenmuseum“, das Architekt Josef Paul Kleihues entwarf. Doch das Museum war nie nur ein Museum für Krippen. Das Spektrum umfasste stets die ganze Frömmigkeitsgeschichte und die Handwerkskunst im Münsterland. Daher wurde das Museum 2011 in RELíGIO umbenannt und widmet sich religiösen Themen unserer Zeit.pd/loy ...

Krippen kann man auch aus kunstvoll gefalteten Buchseiten herstellen. Gisela Funcke aus Herrenberg wendet diese aufwendige Technik ebenso an wie Schülerinnen und Schüler der St.-Christophorus-Schule aus Westbevern unter der Leitung von Margret Eickholt. Steinbildhauermeister Stefan Lutterbeck aus Everswinkel zählt zu den regelmäßigen Ausstellern der Telgter Schau. Diesmal sägte er einen Anröchter Dolomit, vergoldete ihn teilweise und setzte ein Jesuskind-Motiv aus Baumberger Sandstein ins Zentrum.

Apropos „Abstand“ in der Corona-Zeit: Auch in Räumen, die sonst der „Religio“-Dauerausstellung vorbehalten sind, stehen Krippen. So bieten die beiden Darstellungen zu Krippe und Kreuz von Hans Rothfeld aus Wadersloh und Marek Adam Kawiecki aus Herford einen sinnfälligen Zusammenhang mit dem Telgter Hungertuch. Und der Verkündigungs­engel von Bildhauer Josef Huber aus Huglfing deutet auf das vor ihm liegende Kind, als wolle er sagen: „Schaut Euch dieses wundervolle Geheimnis an!“

„Das Geheimnis der Heiligen Nacht“, bis 23. Januar, 2G-Regel.