Freiwilliger Distanzunterricht? Das geht? Nach Lage der Dinge ja. Familien in Freckenhorst lassen ihre Kinder nach WN-Informationen auf eigene Veranlassung seit geraumer Zeit nicht mehr am regulären (Präsenz-)Unterricht teilnehmen. Nach Einschätzung der Schulaufsich­t des Kreises sei das rechtskonform, weil es dabei keine Verletzung geltender Gesetze gebe.

Keine Gesetzesverletzung

Von vorne: Eltern hatten der Leitung der örtlichen Grundschule aus Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder einen Katalog von Fragen zu den Auswirkungen der geltenden Corona-Regeln gestellt. So interessierte sie zum Beispiel, wie „falsch positive“ Tests ausgeschlossen werden, welche Stoffe die Tests enthalten und wie gewährleistet werde, dass sie keimfrei sind. Außer Haftungsfragen beispielsweise bei Nasenbluten oder gar Verletzung der Blut-/Hirnschranke ging es noch um Datenschutz und den Umgang mit psychischen Folgen für die Kinder, die entweder positiv getestet oder mit dem Gefühl konfrontiert werden, sie seien eine Gefahr.

Weil es von der Schulleitung nur ein „Standardschreiben“ gegeben habe, haben sich die Eltern dazu entschlossen: „Wir machen da nicht mehr mit, unsere Kinder bleiben zu Hause.“ Sie stützen ihre Haltung unter anderem auf ein Gerichtsurteil in Weimar, dass die Coronaregeln unverhältnismäßig seien. Nach bestätigten WN-Informationen soll es sich um über ein Dutzend Schüler aus verschiedenen Schulen vom Grundschulalter bis zum Gymnasiasten handeln.

Schulleitung in engem Kontakt mit Eltern

Kreispressesprecher Felix Höltmann bestätigte den Sachverhalt im Gespräch mit den WN nach Rücksprache mit der Unteren Schulaufsicht beim Kreis. „Die Eltern argumentieren, dass der Schutz ihrer Kinder nicht gewährleistet sei.“ Auch nicht mit Maske oder Test. Aufgrund der Erlasslage dürfe ein Schüler aber nur damit Präsenzunterricht teilnehmen. „Das ist wohl rechtlich gesehen keine Schulpflichtsverletzung, denn die Kinder holen ihre Aufgaben ab und reichen ihre Hausaufgaben auch wieder ein.“ Damit sei sowohl dem Infektionsschutz als auch der Schulpflicht Genüge getan.

Schüler erledigen ihre Hausaufgaben

Entgegen anderslautenden Berichten gebe es keine alternative „Privatschule“ – dazu liege kein Antrag vor. „Der Schulleiter steht wohl auch in engem Austausch“, so Höltmann. Der Leiter ist jeweils Ansprechpartner, er müsste Verletzungen der Schulpflicht melden – bei Grundschulen, Haupt- und bestimmten Förderschulen wäre der Kreis zuständige Behörde. Bei Real- und Gesamtschulen, Gymnasien, Sekundarschulen, Berufs- und Weiterbildungskollegs und Förderschulen führt die Bezirksregierung die Aufsicht.

Die Pressestelle dort antwortet auf Nachfrage allgemein: Ein (statistisch) auffälliger Anstieg von Verfahren wegen Schulpflichtsverletzungen im Kreis Warendorf sei aktuell nicht bekannt. 2018 habe es 153 Fälle gegeben, 2019 dann 84 Fälle, 2020 wiederum 118 Fälle und 2021 bislang 71 Fälle.

Felix Höltmann schätzt die Angelegenheit als „etwas paradox“ ein. Auch wenn kein Gesetz verletzt werde, könne diese Art des Unterrichts – während der flächigen Distanzbeschulung übers Netz oft kritisiert – sicher nicht das soziale Lernen im Klassenverband ersetzen. Aus dem NRW-Schulministerium hieß es, man stehe mit den Aufsichtsbehörden in stetem Austausch. Die Maßnahmen zum Infektionsschutz unter den rund 2,5 Millionen Schüler seien „breit akzeptiert“. Wenn welche in Einzelfällen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, treten Schulleitung und Aufsichtsbehörde in Dialog mit Eltern oder volljährigen Schülern.