„Mitglieder wollen bei Wahl eingebunden werden“

Nach dem schlechten Abschneiden bei der Bundestagswahl will sich die CDU neu aufstellen. Bei einer Kreisvorsitzendenkonferenz holt die Partei am Samstag in Berlin ein Stimmungsbild ein – auch zu einer möglichen Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz. Wir haben die münsterländischen CDU-Kreisvorsitzenden vorab nach ihrer Meinung gefragt.

Markus Höner, CDU-Chef im Kreis Warendorf, macht sich bei der Neuwahl für eine Mitgliederbefragung stark. „Ich stelle mir vor, dass wir alle unsere Mitglieder im Kreis Warendorf anschreiben und sie um ein Votum bitten“, sagt Höner. „Auf jeden Fall sollten die Delegierten, die später über die Personalvorschläge entscheiden, das Votum der Basis berücksichtigen.“ Wen er selbst als Vorsitzenden präferiert, lässt Höner offen. „Ich hoffe, dass es auf eine Teamlösung hinauslaufen wird.“

„Wir brauchen eine Persönlichkeit, die alle drei Flügel unserer Partei zusammenführen kann.“

Auch Marc Henrichmann, Chef des Kreisverbandes Coesfeld, will sich noch nicht festlegen. „Wir haben einige sehr gute Persönlichkeiten in unserer Partei, denen ich zutraue, für eine Neuaufstellung zu stehen“, sagt er. Für ihn ist klar: „Wir brauchen an der Spitze der CDU eine Persönlichkeit, die alle drei Flügel unserer Partei zusammenführen kann.“ Auch Henrichmann steht einer Mitgliederbefragung „grundsätzlich offen“ gegenüber. „Sie ist aber nur eine von mehreren Möglichkeiten, die Basis zu beteiligen. Nach den Erfahrungen, die die SPD machen musste, bin ich hier eher etwas zurückhaltend.“ Der Kreisverband Coesfeld befragte am Dienstag bei einer Online-Veranstaltung die Mitglieder. „Sehr deutlich wurde dabei der Wunsch, bei der Wahl der oder des Vorsitzenden eingebunden zu werden“, berichtet Henrichmann.

Kreisverbände befragen Mitglieder bei Konferenzen

Auch Hendrik Grau, Chef des CDU-Kreisverbandes Münster, befragt bei mehreren Veranstaltungen die Mitglieder nach ihrer Meinung. Dazu gehört auch eine Konferenz mit Neumitgliedern. „Wir nutzen als Partei alle Kanäle, um die Mitglieder zu erreichen“, sagt Grau. „Wichtig ist es, die Basis mitzunehmen.“ Grau will sich erst nach allen Mitglieder-Gesprächen dazu äußern, welche Position er am Samstag bezieht.

Auch Christina Schulze Föcking, Chefin des Kreisverbandes Steinfurt, hält sich bedeckt. Sie sei in einem „intensiven Austausch“ mit den Ortsunionen und Stadtverbände, berichtet sie. „Uns geht es darum, dass wir eine breite Beteiligung und ein Votum unserer Mitglieder bekommen“, sagt Schulze Föcking. Sie begrüßt es, dass die CDU-Kreischefs am Samstag die Chance erhielten, das weitere Verfahren und Vorgehen zu besprechen. Alle münsterländischen CDU-Kreischefs vermieden es, einen Favoriten für das Amt des Bundesvorsitzenden zu nennen. Gehandelt für diese Position wird auch der Chef des CDU-Kreisverbandes Borken, Jens Spahn. Sein Büro nahm auf die Anfrage unserer Zeitung zur Kreisvorsitzendenkonferenz aber keine Stellung.