Keine Frage bleibt bei der Comicreihe „Frag Sophie“ offen

Jeder der schon einmal Rede und Antwort stehen musste, weiß: Die schlimmsten Fragen fangen mit Wieso? Weshalb? Warum? an. Es ist die vermeintliche Einfachheit und Schlichtheit, auf die zu Antworten uns so viel Mühe kostet. Warum das so ist? Fragen, die so anfangen, zwingen den Gefragten, verständlich zu sein, den Kern einer Sache zu kennen und ihn zu erklären.

Eine junge Frau nun hat es sich zur Aufgabe gemacht, alltägliche Fragen zu beantworten – und zwar in aller Kürze und mit wissenschaftlichem Anspruch. Ihr Name ist Sophie.

Sophie antwortet stellvertretend für die Wissenschaft

Ihr Vater, der Zeichner Gian­luca Scigliano, hat mit ihr eine Kunstfigur geschaffen, die mit dem geballten Wissen und stellvertretend für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Westfälischen Wilhelms-Universität Antworten findet auf die Fragen, die sich die Menschen im Münsterland stellen.

Woher kommt die Friedenstaube? Wieso haben die Jahreszeiten Einfluss auf Covid? Warum geht es im Leben fast immer um Geld? Was hat unser Bioabfall mit unserer Zukunft zu tun? Auf diese und viele weitere Fragen findet Sophie die passenden Antworten. In der Regel lassen sich diese nachlesen auf der gleichnamigen Homepage oder auch auf dem Instagram-Account. Ganz besondere Fragen aber setzt Gianluca Scigliano in Form eines Kurzcomics um; mit viel Liebe zum Detail und wunderbarer Klarsicht – – veröffentlicht werden diese dann ganzseitig in unserer Zeitung.

Das Konzept: Auf unterhaltsame Weise Antworten liefern, die Menschen jeder Altersgruppe verstehen können. Sophie wird begleitet von einer schlauen Eule, die ihr mit Rat und Tat zur Seite steht: Unverstellt, neugierig und wach gehen sie den Geheimnissen der Welt auf den Grund und schaffen mit ihrer Antwort einen kleinen kostbaren Moment, mit dem alles ganz einfach wirkt.

Mit einem Mal wirkt alles ganz einfach

„Die Resonanz ist gut: Bislang sind 150 Fragen bei uns eingegangen“, sagt Dr. Katja Arens, die zuständige Projektkoordinatorin von der Arbeitsstelle Forschungstransfer (AFO) der WWU.

„Die Uni Münster ist ein riesiger Wissenschaftsbetrieb. Durch Sophie ist es möglich, einen erleichterten Zugang zu Wissenschaft und Forschung zu bekommen – und ganz nebenbei macht es Spaß“, sagt Katja Arens.

Weitere Informationen über das Projekt gibt es auf der Homepage des Projekts. Dort besteht auch die Möglichkeit, Fragen an Sophie zu richten. Zu erreichen ist sie aber auch per Mail an die Adresse ­fragsophie@­uni-muenster.de und Bei Instagram unter @frag_sophie