Drama um psychisch kranken Mann: Neue gerichtliche Entscheidungen liegen vor

In die juristische Auseinandersetzung um den Mann vom Kran kommt Bewegung. Das Oberlandesgericht (OLG) in Hamm hat an diesem Donnerstag verschiedene Entscheidungen über die Klagen des Mannes getroffen. Das hat ein Sprecher des Gerichts gegenüber unserer Zeitung erklärt. Was genau der Senat beschlossen hat, wird erst bekannt, wenn es den Anwälten des Münsteraners zugestellt ist. Der psychisch kranke Mann war am Mittwoch auf einen Kran geklettert und hat so für Sperrungen und Chaos gesorgt. Zuvor hatte er jahrelang mit seinem zugemüllten Garten seine Nachbarn belästigt und war vom Landgericht zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Das OLG berät über drei Verfahren, an denen der psychisch kranke Mann beteiligt ist. In einem Revisionsverfahren wehrt er sich gegen ein Urteil des Landgerichts Münster aus dem August 2021. Es hatte ihn zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Dagegen wehrt er sich vor dem OLG. Das prüft, ob die Richter in Münster Fehler gemacht haben. War alles in Ordnung, muss der Münsteraner ins Gefängnis, sobald er seine Nachbarn wieder bedroht, beleidigt oder bestiehlt.

Die Generalstaatsanwaltschaft hatte im Januar 2022 beantragt, zwei Klagen des Müllsammlers zu verwerfen, teilt aber seine Einschätzung, dass er Anspruch auf einen neuen Pflichtverteidiger hat. Das macht es nicht einfacher. Der Senat des OLG hatte den Angeklagten aufgefordert, Anwälte zu nennen, die ihn vor Gericht vertreten sollen. Doch die haben sich geweigert, ihn vor Gericht zu begleiten. Den dritten, den der Angeklagte vorgeschlagen hat, hat er später selbst wieder verworfen, nun ist offen, wie der vierte Verteidiger auf das Angebot reagiert, ihn verteidigen zu können. Experten vermuten, dass der Mann auf dem Kran mit einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung lebt.

Ein Anwalt, der in der Zeitung nicht genannt werden möchte, erklärt die Zurückhaltung seiner Kollegen: „Mit so verqueren Typen kommt man nicht zurecht.“ Mandanten, die offensichtlich jedem Argument verschlossen seien, „sind ganz schwierig, kosten viel Zeit und bringen viel Ärger“. Wichtig sei, sich mit seinen Mandanten beraten zu können. „Wenn Sie immer nur zusehen müssen, dass die in der Spur bleiben, haben Sie nur Ärger.“ Deswegen würde er solche Mandanten ablehnen.

„ Jeder hat ein Recht auf Verwahrlosung. “ Maria Ahlers, rechtliche Betreuerin der Caritas in Münster

Für Professor Dieter Seifert, forensischer Psychiater und ärztlicher Direktor der Forensik in Münster-Amelsbüren, ist der Mann auf dem Kran Anlass für die Frage: „Wie gehen wir mit unbequemen Mitmenschen um?“ Unbequeme Mitmenschen seien oft psychisch krank, könnten sich selbst oder Fremde gefährden. Seifert geht davon aus, dass es in den vergangenen Jahren, in denen der Müllsammler seine Nachbarn an seinem vollgemüllten Garten verzweifeln ließ, nicht gelungen sei, „eine vertrauensvolle Therapeut-Patient-Beziehung“ zu schaffen. Und er ahnt, wie sehr das Verhalten des Mannes die Lebensqualität der Nachbarn beeinträchtigt, die direkt neben ihm und seinem Garten wohnen. „Das ist schwierig und belastend“, sagt er.

Psychisch kranke Menschen, die sich selbst gefährden, können gegen ihren Willen für vier bis sechs Wochen in einer Klinik behandelt werden, im Zweifelsfall kann das verlängert werden, doch dann müssen sie in die Freiheit entlassen werden.

Bis jemand für Jahre im Maßregelvollzug landet, müssen die Straftaten psychisch Kranker besonders schwer sein. Schwarzfahrer einzusperren, soll nach dem Willen der Richter des Bundesverfassungsgerichts nicht möglich sein. Und verendete Ratten im Briefkasten der Nachbarn, Diebstähle, Beleidigungen und Bedrohung, für die das Landgericht den Münsteraner verurteilt hat und gegen die er daraufhin vors Oberlandesgericht gezogen ist, reichen dafür nicht aus.