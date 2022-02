Theater-Schauspieler Marc Zabinski ist zwischen Boulevard und Dschungelcamp unterwegs

Seit knapp zwei Wochen steht er nun wieder allabendlich im Boulevard Münster auf der Bühne. In der Fortsetzung des Erfolgsstücks „Die Landeier“. Und manch ein Besucher des schmucken Kellertheaters wird vielleicht nicht mal bemerkt haben, dass sich Schauspieler Marc Zabinski, Anfang des Jahres eine vierwöchige Auszeit genommen hat, in der ihn Kollege Eric Voss vertreten hat. Denn Zabinski hatte eine andere Aufgabe: Er war in Afrika, um seine Lebensgefährtin, die Schauspielerin Anouschka Renzi, zu begleiten, die Teilnehmerin der kürzlich beendeten „Dschungelcamp“-Staffel war.

Noch nie vorher, so betont der in Hamburg lebende Zabinski, habe er sich die RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ im Fernsehen angeguckt. Wie die Jungfrau zum Kinde sei er plötzlich Teil der Produktion geworden. „Ich hatte gegenüber Anouschka allerdings den besseren Part“, gibt Zabinski zu. Denn der Kölner Privatsender bescherte den Begleitern und Begleiterinnen – jeder Teilnehmer durfte eine Person benennen – einen etwas komfortableren Aufenthalt auf einer Lodge – im Gegensatz zu den Kandidaten im Camp. Zabinskis Aufgabe war es während der 15. Staffel der „Ekel-Show“, als Begleiter von Anouschka Renzi die Geschehnisse im Camp in diversen RTL-Sendungen zu kommentieren.

Mehrfach, so erzählt Zabinski, habe RTL in den vergangenen Jahren bei seiner in Berlin lebenden Partnerin um Show-Teilnahme angefragt. Seine Standard-Antwort: „Lass die Finger davon.“ Doch mangelnde Rollenangebote und eine inzwischen zwei Jahre währende Pandemie stimmten Renzi jetzt um – „ganz klar: aus finanziellen Gründen“, wie Zabinski frei heraus sagt. Immerhin war Renzi die letzte von fünf Teilnehmerin, die die Show kurz vor dem Finale verlassen musste, weil sie sich dann doch der vierten Ekel-Aufgabe verweigert hatte.

Seit 2015 sind Zabinski und Renzi (57), die zwei Mal verheiratet war, ein Paar. Als Kollegen lernten sie sich beim Boltenhagener Piraten-Open-Air kennen. Eine der Spiel-Stationen, die fest im Jahresplan von Zabinski stehen. Neben Engagements in Braunschweig, Hannover oder den Karl-May-Festspielen in Elspe.

Dabei hatte Zabinski, dessen sonore Sprechstimme dem Ohr schmeichelt, die Schauspielerei als junger Mensch gar nicht auf dem Schirm. Nach dem Abitur auf dem zweiten Bildungsweg studierte er Betriebswirtschaft und später Ernährungswissenschaft. Per Zufall landete er damals in einem Theaterworkshop – „und da wusste ich, wo ich hinwollte“. Sein Schauspielstudium in seiner Geburtsstadt Köln beendete er mit Diplom. Danach war er noch am „Lee Strasberg Institute“ in New York. An 16 deutschen Theatern – von Süden nach Norden, von Ost nach West – war er seither engagiert. „Wenn man auf Sicherheit gehen will“, sagt Zabinski launig, „sollte man diesen Job nicht annehmen.“ Wenn er von seinem Heimathafen Hamburg spricht, nennt Zabinski dies „meine Melde­adresse“. Andererseits ist er glücklich „den Beruf gefunden zu haben, in dem ich zu einhundert Prozent Mark Zabinski sein kann“.

Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) schickte ihn 2008 nach Münster, um bei Angelika Ober, der Prinzipalin des Boulevard Münster, für eine Rolle vorzusprechen. „Ganze Kerle“ war hier sein erstes Stück in Münster. Seither packt Zabinski seine sieben Sachen, wenn Angelika Ober ruft.

Wenn das Stück „Landeier II“ am 10. März endet, bleibt Zabinski in der Westfalenmetropole. Denn auch in der neuen Boulevard-Produktion „Falscher Tag, falsche Tür“ ist er besetzt. Und von September bis Dezember spielt er hier im Stück „SMS für dich“.

