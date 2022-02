Narrenbazillus schlägt das Coronavirus

Greven: Schunkeln in Präsenz geht nicht, also produzierten Grevens Karnevalsvereine eine gemeinsame Prunksitzung als Video. Mit Musik der Brass-Band und Auftritten von Bürgermeister, Stadtdechant und Comedienne Lisa Feller. Am 26. Februar wird die Show bei Youtube gezeit.

Gronau: Stadt Umzug soll am 30. April eine Freiluftveranstaltung auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau stattfinden mit Gardetänzen, dem Prinzenwagen samt Viergestirn und Mini-Umzug durch die City.

Münster-Wolbeck: Die Karnevalsgesellschaft ZiBoMo (Ziegenbocksmontag) veranstaltet am Sonntag, 20. Februar, eine Kostümrallye quer durch den Ort. Am Marktplatz werden die Fragebögen ausgegeben, am Endpunkt gibt es Süßigkeiten für die Kinder. Bereits am 19. Februar (Ziegenbocks-Samstag) ab 19.11 Uhr wird der „Hippenalarm“ als Live-Stream direkt in alle Wohnzimmer übertragen.

Raesfeld: Der Raesfelder Rosenmontagszug (RRZ) wird zum Vorgarten-Umzug. Alle Raesfelder, Erler und Homeraner sind aufgerufen, ihre Vorgärten am Rosenmontag festlich und bunt zu gestalten. Dies könne in Gruppen, Nachbarschaften, Familien oder in Stamm­tischen geschehen, aber stets unter Beachtung der aktuellen Coronavorschriften erfolgen, so der Verein. Ziel sei es, ein wenig Farbe in diese doch eher triste Zeit zu bringen und ein Zeichen des Miteinanders und der Gemeinschaft in der Gemeinde zu setzen. Am Rosenmontag werden die Vorgärten und Eingangsbereiche der Häuser vom Verein und seinem Kinderprinzenpaar Luis I. und Carla I. begutachtet und bewertet.

Recke: Der Obersteinbecker Carneval Verein (OCR) aus Recke veranstaltet am Samstag, 26. Februar, einen „Drive-in-Karneval“. Närrische Besuche können zwischen 15 und 18 Uhr zum Platz am Dorfgemeinschaftshaus kommen, wo eine OCV-Delegation mit dem Prinzenpaar Dieter I. und Steffi I. Karneval-to-go-Pakete verteilt. „Mit dem Auto, mit dem Bollerwagen oder Kinderwagen oder einfach zu Fuß – also ein Drive-in oder Go-in“, verspricht der Vorsitzende Vorsitzende Lothar Loose.

Steinfurt: Kein Umzug, keine Proklamation, keine Schlüsselübergabe, kein neues Dreigestirn – aber wenigstens schicke Orden wollen die Steinfurter Karnevalisten in der zweiten Corona-Session zur Erinnerung bekommen. Darum sollen sich die Kindergarten- und Grundschulkinder an den Basteltisch setzen und möglichst phantasievolle karnevalistische Ehrenzeichen erstellen. Die schönsten Orden werden natürlich mit einem Preis belohnt.

Video in Kooperation mit dem WDR-Landesstudio Münster: