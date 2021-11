So beherrscht Corona den Advent: Welche Regeln wo gelten

Weihnachtsmärkte:

Rund 90 adventliche Märkte fanden 2019 in der Region statt. Zwei Jahre später stehen aktuell noch an die 30 Weihnachtsmärkte in den Startlöchern oder haben wie in Münster und Osnabrück begonnen. Und es könnten noch weniger werden. Für eine Handvoll Veranstaltungen wie die in Altenberge und Drensteinfurt, Havixbeck, Telgte und Everswinkel kam während der vergangenen Tage das Aus – meist dort, wo die Kommunen selbst oder Gewerbevereine als Veranstalter auftraten. Gestern zogen Burgsteinfurt, Greven, Warendorf und Gronau nach. Nicht nur wegen der neuen Corona-Schutzverordnung: Vielerorts waren die Beschicker den Veranstaltern zuvorgekommen und hatten schon aus eigenem Antrieb ihre Teilnahme abgesagt. Dagegen betonen gerade private Veranstalter wie die des Velener Waldweihnachtsmarktes sowie der Märkte auf Hof Schulze Beikel in Borken-Marbeck und auf Gut Erpenbeck in Lengerich, dass ihre Veranstaltungen mit 2G-Kontrollen am Einlass stattfinden werden. Sie öffnen alle vier Adventswochenenden.

Gastronomie:

Renate Dölling ist Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Münsterland (Dehoga). Nach ihren Worten sind viele ihrer Kolleginnen und Kollegen genervt, weil sie nicht das sein können, was sie sein möchten. „Wir sind Gastgeber und keine Kontrolleure,“ sagt sie. Ungeimpfte haben in NRW überall da keinen Zutritt zu Gastronomie und Hotels mehr, wo die Hospitalisierungsrate über sechs liegt. Die Rate beschreibt die Anzahl der Patienten, die pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wegen Corona ins Krankenhaus mussten. Vor drei Wochen, als die vierte Welle noch so weit entfernt schien, hätten sich die Gastronomen noch auf Weihnachtsfeiern und volle Bücher gefreut. Seit einer Woche seien die Gäste verunsichert und stornieren. Sie sagt: „Uns ärgert, dass das Gastgewerbe ausbaden muss, was es nicht verantworten muss.“

Sport:

Schwer gebeutelt waren im vergangenen Jahr die Amateur- und Breitensportler. Noch sind sie allerdings guter Hoffnung, dass ihnen kein erneuter Saison-Abbruch und auch keine Unterbrechung droht. Tenor im Grunde aller Vereine – egal, ob Volleyball, Tischtennis oder Handball – ist, dass ein Einhalten der Hygienevorgaben die Wahrscheinlichkeit erhöht, weiterspielen zu dürfen. Wobei zum Beispiel der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen am Mittwoch die A- und B-Jugend-Kicker frühzeitig in die Pause geschickt hat. Die Winterrunde des jüngsten Nachwuchses war schon vor Wochen gestrichen worden. Die meisten Hallenturniere finden ebenfalls nicht statt. Die neuen 2G-Regeln begrüßen die Verantwortlichen in den Clubs ausdrücklich. Den Ausfall eines ungeimpften Mitspielers vermelden nur die wenigsten Teams.

2G, 2G+, 3G - das gilt jetzt in NRW Auch Nordrhein-Westfalen wird von der vierten Welle der Corona-Pandemie erfasst - die Infektions- und Hospitalisierungszahlen steigen. Damit weiterhin ausreichend medizinische Versorgung gewährleistet werden kann, haben sich die Ministerpräsidentenkonferenz und die Landesregierung auf schärfere Maßnahmen verständigt. Diese betreffen vor allem ungeimpfte Menschen.

Wann treten die neuen Regeln in NRW in Kraft? Die Landesegierung hat eine neue Fassung der Coronaschutzverordnung veröffentlicht, die seit Mittwoch, 24. November gilt.

2G- und 2G-plus-Regeln: In NRW wird die sogenannte 2G-Regel flächendeckend umgesetzt werden. Nur geimpfte oder genesene Menschen haben noch Zutritt zu Gastronomie, Museen, Ausstellungen, Konzerten, Theatern, Kinos, Tierparks, zoologischen Gärten, Freizeitparks, Schwimmbädern und Wellnesseinrichtungen. Der Besuch von Sportveranstaltungen, Weihnachtsmärkten und Volksfesten fällt ebenso unter die Regelung wie touristische Übernachtungen oder die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen (mit Ausnahme medizinischer oder pflegerischer Dienstleistungen oder Friseurbesuche).



Dort, wo das Infektionsrisiko besonders hoch ist - etwa in Diskotheken, Clubs und auch bei Karnevalssitzungen - gilt 2G plus. Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen.

Ergänzung der 3G-Regeln: Die 3G-Regeln im Bereich von freizeitbezogenen Einrichtungen und Veranstaltungen bleiben bestehen - der Zutritt zu Versammlungen in Innenräumen, Veranstaltungen der schulischen, hochschulischen, beruflichen oder berufsbezogenen Bildung, Messen, Kongressen und Sitzungen kommunaler Gremien nur noch geimpften, genesenen oder negativ getesteten Personen gestattet. Auch für Beerdigungen, standesamtliche Trauungen, Friseurbesuche und nicht-touristische Übernachtungen gilt die Nachweispflicht über eine Impfung, Genesung oder Testung.

Kapazitätsbegrenzung bei Großveranstaltungen: Bei Veranstaltungen mit mehr als 5000 Zuschauenden darf die darüber hinaus gehende Kapazität nur zu 50 Prozent ausgelastet werden; bei Veranstaltungen im Freien gilt dies nur für die Stehplätze. Die Maskenpflicht ist einzuhalten. Kontrolle und Überprüfung der Impf- und Testnachweise: Die verantwortlichen Veranstalter oder Betreiber sind angehalten, stichprobenartig die Impf- und Testnachweise der Besucherinnen und Besucher zu kontrollieren und mit einem amtlichen Ausweisdokument abzugleichen. Die Überprüfung digitaler Impfzertifikate soll über die vom Robert Koch-Institut herausgegebene CovPassCheck-App erfolgen. Unterlassene Kontrollen werden mit erhöhten Bußgeldern geahndet - bei Missachtung zentraler Regeln schreitet die Gewerbe- und Gaststättenaufsicht ein. Regelungen für Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre sind von Beschränkungen auf 2G und 2G+ ausgenommen. Schülerinnen und Schüler gelten weiterhin aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Kinder bis zum Schuleintritt sind getesteten Personen gleichgestellt. Weitergehende Schutzmaßnahmen abhängig von Hospitalisierungsinzidenz: Wenn es regional zu einem besonderen Infektionsgeschehen kommt oder die Krankenhäuser hoch belastet sind, können die zuständigen Behörden mit zusätzlichen Maßnahmen entgegenwirken. Gemäß dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz werden beim Überschreiten einer Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der in Bezug auf Covid-19 in ein Krankenhaus aufgenommene Personen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) von sechs weitergehende Schutzmaßnahmen nötig. Sinkt die Hospitalisierungsinzidenz wieder unter drei, werden Schutzmaßnahmen dagegen wieder zurückgenommen.

Bundesweit 3G-Regel im Nah- und Fernverkehr: In Bussen und Bahnen gilt bundesweit 3G - befördert werden dürfen nur geimpfte, genesene oder getestete Menschen. Die Kontrollen finden stichprobenartig statt.

Bundesweit 3G-Regel am Arbeitsplatz: Auch am Arbeitsplatz gilt die 3G-Regel. Die Arbeitgeber sollen laut Bund-Länder-Beschluss weiterhin mindestens zweimal pro Woche eine kostenlose Testmöglichkeit anbieten. Die Einhaltung der 3G-Regel soll vom Arbeitgeber täglich kontrolliert und dokumentiert werden.

Strafen bei Verstößen: Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss künftig mit 150 Euro Strafe rechnen. Bei gefälschten Corona-Testnachweisen wird das Bußgeld auf bis zu 5000 Euro verfünffacht. Werden Corona-Tests oder Impfnachweise bei Veranstaltungen oder in Restaurants nicht ordentlich kontrolliert, sind künftig 2000 Euro fällig. Auffrischungsimpfungen: Das Land will die Booster-Impfungen massiv beschleunigen. Die Impfzentren wurden allerdings geschlossen. Das Land NRW forderte die die Kommunen stattdessen zur Einrichtung fester Impfstellen auf. Städte und Kreise sollten möglichst wohnortnahe Angebote sicherstellen, die sowohl für Erst- und Zweitimpfungen als auch für Auffrischungsimpfungen aufgesucht werden können. Orte könnten Turnhallen oder auch leerstehende Ladenlokale sein. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt inzwischen allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung.

Kultur:

In den 18 Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe gilt längst die „2G“-Regel. Ausnahmen gibt es für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Es herrscht Maskenpflicht. In den Kinos gilt jetzt ebenfalls „2G“, wie die Münsterschen Filmtheater-Betriebe mitteilen. Jugendliche unter 16 Jahren fallen allerdings unter die 3G-Regel. Die Kinos in Münster besetzen die Säle zu etwa 60 Prozent. Das Theater Münster empfängt seine Gäste ebenfalls mit der 2G-Regel. Die Platzauslastung beträgt wie bisher etwa zwei Drittel. Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. Mittlerweile gibt es unter privaten Kultur-Veranstaltern schon erste Konzertabsagen, zumal sich die Corona-Lage noch zu verschärften droht.

Kirchen:

Weiterhin sind sich die NRW-Bischöfe und Generalvikare einig darin, dass die 2G- oder 3G-Regel nicht grundsätzlich für die Gottesdienste eingeführt werden soll, damit der Gottesdienstbesuch allen möglich ist. Hier geht es um das Recht der freien Religionsausübung. In den Gemeinden und Einrichtungen können zu Weihnachten und Neujahr Gottesdienste mit der 2G- oder 3G-Regel durchgeführt werden. Es soll aber auch ein Angebot an Gottesdiensten vorgehalten werden, das nicht der 2G- oder 3G-Regel unterliegt.

Auch die Evangelische Kirche von Westfalen bleibt flexibel: „Gottesdienste sollen weiter für alle Menschen zugänglich bleiben. Nach den überwiegend positiven Erfahrungen mit der 3G-Regel wird auch weiterhin empfohlen, Gottesdienste mit nachweislich geimpften, genesenen oder getesteten Personen zu feiern und auf dieser Grundlage dazu einzuladen.“ Abstände sollen eingehalten werden. Außerdem werden Masken beim Singen und Bewegen vorgeschrieben. Mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage wird empfohlen, Alternativangebote wie Gottesdienste oder Krippenwege an der frischen Luft anzubieten. Die klare Botschaft: Gottesdienste sollen möglichst stattfinden und nicht, wie im ersten Corona-Krisenwinter, abgesagt werden.

Kinder- und Zahnarzt sowie Heilpraktiker:

Wer gedacht hat, in diesen Tagen sein Kind zum Arzt begleiten zu können, weil es eine Klammer bekommt oder Bauchschmerzen hat, muss aufpassen. Mit der neuen Corona-Schutzverordnung müssen Begleitpersonen einen aktuellen Test vorweisen. „Wenn 80 Patienten am Tag kommen, hat eine Praxis gar nicht Kapazität, alle zu testen“, sagt eine Sprecherin der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe am Mittwoch. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte zeigte sich fassungslos über die „medizinisch unsinnige Neuregelung“, die zur Schließung vieler Praxen führen könne.