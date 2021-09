Stalking-Opfer mit über 80

Am Anfang war das noch nahezu nett. Heinz bot Maria (Namen von der Redaktion geändert) Hilfe an und bat auch mal um Hilfe. Beide sind zu dem Zeitpunkt bereits über 80 Jahre alt, kennen sich seit der Schulzeit, hatten aber nie echten Kontakt. Bis Heinz im hohen Rentenalter erst freundlicher wurde, dann aufdringlich. Er rief ständig an, stand vor Marias Tür, tingelte durch den Bekanntenkreis. Schnell war klar: Das ist keine niedliche Liebelei unter Senioren – das ist Stalking. Dem ein Ende zu setzen, war ein schwieriger Prozess.

Alles begann ganz unverdächtig. Maria lebte alleine in einer münsterländischen Mittelstadt, über 80 Jahre alt, aber topfit. Sie fuhr Fahrrad und Auto und machte Nordic Walking im Wald. Dann fing 2018 das mit Heinz an. Die beiden trafen sich zufällig mal auf der Straße, mal saßen beim Seniorenausflug im selben Bus.

Das Schmunzeln verging

Heinz rückte näher. „Kannst Du mich nicht mit dem Auto in die Stadt bringen? Kannst Du mir eine Kleinigkeit nähen? Wir könnten doch mal was gemeinsam unternehmen!“

„Alle sagten: Ach, das ist doch schön, dass man in dem Alter noch Verehrer hat“, erinnert sich der Sohn von Maria. Aber er konnte schon bald nicht mehr darüber schmunzeln.

Denn Maria war das nicht recht, sie wollte nicht. „Meine Mutter hat gesagt: ,Such dir eine andere Bekannte!‘“ Aber Heinz blieb dran, kam näher. Maria bekam Angst.

„Zieh Dein schönstes Dirndl an“

2019 kam ein handgeschriebener Brief, eine Einladung zum Oktoberfest bei Heinz im Garten. „Liebe Maria, Du gehst mir nicht mehr aus dem Sinn“, erinnert sich ihr Sohn an den Text. Sätze wie „Zieh Dein schönstes Dirndl an“ irritierten Maria und ihr Umfeld.

Zeit für ein klärendes Gespräch. Ihr Sohn fuhr zu Heinz und stellte klar: Es ist keine weitere Kontaktaufnahme gewünscht!

Maria fühlte sich zunehmend eingeschränkt

Doch es wurde nicht besser, es wurde mehr. Mindestens einmal in der Woche rief Heinz an, selbst als seine Nummer in der Telefonanlage bereits gesperrt war. Er kam nicht mehr durch, die Anrufe wurden dennoch protokolliert. Heinz kam auch ums Haus herum in den Garten oder stand unversehens vor der Haustür.

„Meine Mutter fühlte sich zunehmend eingeschränkt“, erzählt ihr Sohn. Sie traute sich nicht mehr ins Café, weil Heinz dort auftauchen könnte. Sie mied die geliebten Bustouren und erschrak, wenn es an der Tür schellte.

„Die Leute haben alle erst Mal gelacht“

Doch es war schwierig, Unterstützung zu bekommen. „Die Leute haben alle erst Mal gelacht“, erinnert sich Marias Sohn. Klingt ja auch putzig, und wer davon hört, sagt Sätze wie „Ist doch schön, und was soll schon passieren?“ Aber die Nachstellungen belasteten die alte Frau extrem.

Im vergangenen Jahr stürzte Maria, erlitt einen Schlaganfall und ist seither halbseitig gelähmt. Nun lebt sie im Seniorenheim, kann vieles nicht mehr so richtig – aber ist geistig fit.

Sie fühlte sich zunächst sicherer, doch dann tauchte Heinz, offenbar nach engagierter Recherche im Umfeld der Angebeteten, auch dort auf. „Spätestens da war eindeutig eine Grenze überschritten“, sagt Marias Sohn. Er schaltete einen Rechtsanwalt ein. Die Forderung: Heinz soll zusagen, dass er sich nicht mehr bei Maria meldet. Er muss 50 Meter Abstand halten, und sollten sie sich zufällig in der Stadt treffen, muss er sich entfernen, nicht sie.

Anwälte regeln die Sache

Heinz nahm sich ebenfalls einen Anwalt, der ihm aber offenbar riet, auf die Vereinbarung einzugehen. Mit Datum vom 12. Juli 2021 versprach Heinz, sich an die Vereinbarung zu halten. Sonst, da ist Marias Sohn klar, handelt er sich direkt und ohne weitere Rücksprache eine Strafanzeige ein.

Heinz schickte dann noch einen Brief, per Einschreiben. „Wenn Ihr das so wollt“, teilte er sinngemäß mit, dann wolle er aus dem Leben scheiden. Marias Sohn macht auch das ratlos.

Der vormals Gestalkten geht es nun gut. Ein wenig Angst ist geblieben, aber über die Nachricht, dass die Sache vorbei sein könnte, ist sie sehr erleichtert.

Seit Corona gibt es im Altenheim eine Einlasskontrolle. Das hilft.