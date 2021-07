Versicherer können Schäden noch nicht abschätzen

Welche Versicherung greift bei Flut- und Starkregenschäden?

Reine Gebäude- oder Hausratversicherungen decken Starkregen- oder Flutschäden meistens nicht. Laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) ist eine Wohngebäudeversicherung mit einem erweiterten Naturgefahrenschutz, der sogenannten Elementarschadenversicherung, vonnöten. Schäden am Hausrat, also allem was nicht fest am Gebäude montiert ist, deckt die Hausratversicherung mit Elementarschadenversicherung.

Foto: Thomas Frey/dpa