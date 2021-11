Warum Sankt Martin im Münsterland solch eine große Rolle spielt

Kaum ein Namensfest wird im Münsterland so sehr gefeiert wie der Martinstag am 11. November. Mit Kirmes, Jahrmärkten und natürlich Umzügen inklusive Mantelteilung. Zugleich startet am 11.11. die Karnevalssession. Wir erklären ausführlich, wie das alles zusammenhängt.

In leuchtenden Farben zeigt ein Fenster der St.-Martinus-Kirche in Nottuln die Szene der Mantelteilung

Aus dem trüben November ragt der Martinstag am 11. November heraus. Es ist ein Tag, an dem im Münsterland und in vielen anderen Regionen mit Laternenumzügen und szenischen Spielen des Heiligen Martin von Tours gedacht wird, dessen Mantelteilung heute noch ein starkes Symbol für tätige Nächstenliebe ist.

Wer war der Heilige Martin?

Martin wird 316 oder 317 in der Hauptstadt der römischen Provinz Pannonien, Sabaria, im heutigen Szombathely in Ungarn, geboren, ist Sohn eines römischen Offiziers und schlägt ebenfalls die Soldatenlaufbahn ein. Der junge Gardeoffizier ist im Alter von 18 Jahren um 334 in Amiens stationiert. In diese Zeit fällt die legendäre „Mantelteilung“. An einem kalten Wintertag erblickt Martin an einem Stadttor von Amiens einen nur mit Fetzen bekleideten Bettler. Kurzerhand teilt er seinen Soldatenmantel mit dem Schwert und gibt die eine Hälfte dem frierenden Mann. Eine Szene, die heute noch bei den ungezählten Martinsumzügen nachgespielt wird.

Rekordverdächtige rund 1000 Kinder, Eltern und Großeltern haben vor wenigen Tagen am Nottulner Martinszug teilgenommen. Foto: Ludger Warnke

Der frommen Legende nach erscheint dem Soldaten Martin in der Nacht nach der Mantelteilung im Traum Christus, bekleidet mit einem halben Militärmantel. Zu den umgebenden Engeln spricht Christus: „Martinus, der noch nicht getauft ist, hat mich mit diesem Mantel bekleidet.“ In diesem Traum sieht der junge Offizier eine weitere Aufforderung, den Militärdienst aufzugeben, um künftig allein Gott zu dienen. Nach mehrjähriger Vorbereitungszeit lässt Martin sich in Amiens taufen. Zwei Jahre später scheidet er aus dem Militärdienst aus und wird Schüler des Bischofs Hilarius von Poitiers, um Priester zu werden.

Nach 360 gründet er in der Nähe von Poitiers ein Kloster, in dem sich viele Gleichgesinnte dem Gott geweihten Leben widmen. Zwar hat diese Lebensphase in der später formulierten Vita des Martin kaum Niederschlag gefunden, doch er muss segensreich gewirkt haben. Denn die Bevölkerung setzt gegen den Widerstand manch anderer Bischöfe Martin als neuen Bischof von Tours durch.

Am 4. Juli 371 empfängt er die Bischofsweihe. Martin, der zu Recht als Stifter der monastischen Lebensweise im Abendland bezeichnet wird, lebt weiter schlicht und einfach. Als Mönch und Priester, Arzt und Nothelfer ist er unterwegs, predigt, missioniert, bekehrt und hilft Menschen aus der Bredouille. Auch trifft er mit den Herrschern seiner Zeit zusammen. Der Tod ereilt Martin auf einer seiner Seelsorgereisen. Am 8. November 397, im Alter von etwa 81 Jahren, stirbt Martin in Candes und wird am 11. November in Tours unter großer Anteilnahme der Bevölkerung begraben.

Warum ist Sankt Martin so populär?

Prof. Dr. Thomas Sternberg hat sich über viele Jahre als Theologe und Kunsthistoriker mit der Figur des Hl. Martin befasst. Der scheidende ZdK-Präsident bezeichnet Martin als „die soziale Figur“ der abendländischen Kirchengeschichte schlechthin und in seiner monastischen Lebensweise zugleich als Kritiker kirchlichen Prunks.

Sternberg ist sicher, dass der dem Bettler erscheinende Legionär auf dem Pferd eine Deutung der Franken ist. Diese wollten ihren Schutzpatron als verkörpertes Ritterideal sehen. Martin sei dem Bettler wohl eher auf Augenhöhe gegenübergetreten, meint Sternberg, zumal er ja, wie es dann in der Traumdeutung heißt, in dem Bettler Jesus begegnete.

Warum wird am 11. November St. Martin gefeiert?

Nicht sein Todestag hat, wie sonst üblich, später Aufnahme in den kirchlichen Heiligenkalender gefunden, sondern sein Beerdigungstag. Die Begründung liegt auf der Hand. Der 11. November war nämlich später Beginn der vorweihnachtlichen Bußzeit, die ähnlich wie die Fastenzeit vor Ostern auf ein hohes Fest vorbereitete. Die Bedeutung dieses Schwellentages ähnelt dem Rosenmontag oder dem Faschingsdienstag, an denen man es sich noch einmal so richtig gut gehen lässt, bevor die Fastenzeit beginnt. Nicht von ungefähr also beginnt für die Karnevalisten auch im Münsterland am 11. 11. um 11 Uhr 11 die närrische Session, die nach der adventlichen und weihnachtlichen Pause dann im neuen Jahr Schwung nimmt und in den Rosenmontag gipfelt.

Bis weit ins 19. Jahrhundert war der 11. November ein Stichtag, an dem Abgaben, Zinsen und Pacht bezahlt wurden. Knechte und Mägde erhielten ihren Lohn. Dies gab den materiellen Spielraum zum Feiern. Die hohe Bedeutung des Martinstages als Stichtag zeigt sich auch daran, dass etwa am 11. November 1810 in Preußen die Leibeigenschaft aufgehoben wurde. Darauf weist die Volkskundlerin Christiane Cantauw hin.

Seit wann gibt es Martinsumzüge?

Die Martinsumzüge in Westfalen und im Münsterland sind schon über 100 Jahre alt. Den ersten Umzug startete der Bocholter Heimatverein im Jahre 1910, und dieser wird bis heute vielerorts nachgespielt. Hoch zu Ross reitet „Martin“ im Legionärsgewand durch die Gemeinde, Kinder ziehen mit Laternen hinterdrein und singen Lieder. Mit der Mantelteilungsszene erfährt der Umzug seinen Höhepunkt. Zum Abschluss gibt’s Stutenkerle oder kleine Gebäckteilchen für die Kinder.

Warum gibt es im Münsterland so viele Martinskirchen?

Wie bedeutend und in seiner christlichen Lebensführung überzeugend Martin war, zeigte sich schon kurz nach seinem Tode. Das Grab, über dem zunächst eine Kapelle und später eine prächtige Basilika gebaut wurde, avancierte zum fränkischen Nationalheiligtum. Frankenkönig Chlodwig (482–511) ernannte Martin zum Nationalheiligen. Durch seine Schriften und ausschmückende Legenden strahlte Martin in die gesamte Kirche aus. Bis zum Ende des Mittelalters wurden allein in Frankreich über 3600 Martinskirchen gezählt. Auch im Münsterland, das im Zuge der Frankenmission unter dem ersten Bischof von Münster, Liudger, christianisiert wurde, entstanden Martinskirchen. Es liegt auf der Hand, dass in Nottuln, Münster, Greven oder Ahlen, wo Martinskirchen zu finden sind, besonders intensiv des Bekenners und vorbildlichen Bischofs Martin gedacht wird. Mit Martinsumzügen, Kirmes und allerlei bunten Marktveranstaltungen.

Was hat es mit der Martinsgans auf sich?

Die Martinsgans als Festschmaus wird gerne auf eine Legende zurückgeführt, wonach sich Martin in seiner mönchischen Bescheidenheit in einem Gänsestall versteckt hatte, um seiner Wahl als Bischof zu entgehen. Die fetten Vögel verrieten ihn dann durch ihr Geschnatter. Diese und ähnliche Erzählungen sind erst viele Jahrhunderte später entstanden und sind sozusagen der legendäre Überbau für die Tatsache, dass – wie oben erwähnt – im ländlichen Leben der 11. November als Schwellentag galt. Man genoss das Leben, aß und trank mehr, als einem gut tat, und reduzierte auf diese Weise auch den Tierbestand, den man nicht über den Winter durchfüttern konnte.