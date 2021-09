Notfallsanitäter – die ersten Auszubildenden erzählen

Die drei Auszubildenden können in vielen, vielen Jahren ihren Enkelkindern erzählen: „Wir waren die Pioniere. Wir waren die Ersten, die bei der Feuerwehr Münster zu Notfallsanitätern ausgebildet worden sind.“ Doch was bedeutet das konkret?

Luisa Arentz, Steffen Preuß (Mitte) und Alexander Rösner in einem Rettungsfahrzeug. Die drei sind seit einem Jahr die ersten Auszubildenden, die bei der Feuerwehr Münster Notfallsanitäter werden.Luisa Arentz arbeitet an einem Einsatzbericht.

Kein Tag wie jeder andere. Kein Tag, an dem Luisa Arentz, Steffen Preuß und Alexander Rösner von ihren Laptops – manchmal auch von ihren Tellern in der Kantine – aufblicken, weil der Melder in ihren Hosentaschen unüberhörbar laut einen neuen Einsatz ankündigt. Normalerweise sitzen die drei auch nicht nebeneinander, wenn sie den praktischen Teil ihrer Ausbildung in der Feuerwache 1 absolvieren. Jeder von ihnen ist einer anderen Schicht zugeteilt. Kein normaler Tag also.

Stattdessen sitzen die drei in einem Besprechungsraum der Wache gemeinsam mit Bernd Voges und Oliver Wirl. Und auch das kommt nicht alle Tage vor. Wann haben der Fachstellenleiter für die Ausbildung (Voges) und der verantwortliche Praxisanleiter (Wirl) schon mal Gelegenheit, sich gleichzeitig und dann auch noch so gründlich mit ihnen auszutauschen? Dr. Jens Asmus würde das auch gern in dieser Intensität machen. Nach zehn Minuten jedoch löst sein Melder Alarm aus – ein neuer Einsatz für den leitenden Notarzt im Team des Rettungsdienstes. Eine Sekunde später schließt er die Tür von außen.

Neuer Ansatz

Notfallsanitäter? Ein neuer Name für den Rettungssanitäter oder den Rettungsassistenten? Nein, stattdessen ein völlig neuer Ansatz, die Arbeit der Notfallteams stärker zu professionalisieren – und zu optimieren. „Die Ausbildung zum Rettungssanitäter umfasst 520 Stunden“, erklärt Voges. Oder – anders ausgedrückt – drei Monate und eine Woche. Die neue Generation der Notfallsanitäter lernt drei Jahre lang, ehe sie ihren Titel führen darf und dann das gilt, was Steffen Preuß so erklärt: „Es ist die höchste Ebene der Qualifizierung im nichtärztlichen Rettungsdienst.“ In Nordrhein-Westfalen haben die Verantwortlichen noch bis zum Jahr 2027 Zeit, um sich personell so aufzustellen, dass sich in jedem Einsatzfahrzeug ein Notfallsanitäter befindet.

Ihre persönliche Motivation? Die 20-jährige Luisa Arentz fasst sie, ohne nachdenken zu müssen, so zusammen: „Ich hatte im Abi als Leistungskurs das Fach Gesundheit. Alle Berufe, die sich mit Medizin befassen, reizen mich.“ Das gilt auch für Steffen Preuß – wenn auch nicht von Anfang an. Der 29-Jährige hat bereits eine Ausbildung abgeschlossen – als Bankkaufmann und im letzten Abschnitt berufsbegleitend den Lehrgang zum Rettungssanitäter absolviert. Nun also, um noch eine Qualifizierung draufzusatteln, lässt er sich seit einem guten Jahr als Notfallsanitäter ausbilden und spürt jetzt schon, dass die Entscheidung richtig war. „Direkt mit seinem Tun eine Wirkung beim Menschen auszulösen – das gibt mir persönlich viel mehr, als mich auf das nächste Meeting in der Bank vorzubereiten.“ Nichts für ungut.

Alexander Rösners Weg ist geradliniger. „Ich war in der Jugendfeuerwehr und hatte dort meine ersten Kontakte zum Blaulicht“, erzählt er. Ein Jahr lang hat sich der 20-Jährige auf die Ausbildung vorbereitet – vor allen Dingen auf den sportlichen Teil der Aufnahmeprüfung. Ein 3000-Meter-Sprint in maximal 17 Minuten und ein 50 Kilo schweres Dummy zwischen Pylonen in aller Eile zum Ziel transportieren – das schafft niemand ohne Training.

Wichtige Nachbesprechungen

Ortswechsel. Die drei Azubis nehmen an den Schreibtischen im Arbeitszimmer neben dem Aufenthaltsraum Platz und arbeiten an ihren Einsatzberichten, in denen alles ganz ­exakt vermerkt werden muss – die Ursache des Einsatzes, der Zustand des Patienten, die Art und Weise der Erstuntersuchung beziehungsweise medizinischen Hilfe. Alexander Rösner schreibt und denkt dabei laut über einen Einsatz am Vortag nach, der ihn lange hat nachdenken lassen.

Das Herz der Frau, die mit einer schweren Form der Demenz in einer Pflegeeinrichtung lebt, schlug doppelt so schnell, wie es eigentlich den Takt vorgeben sollte. Der 20-Jährige ist ein aufmerksamer und intuitiver Mann. Er spürte fast körperlich die Hilflosigkeit der Patientin, die immer wieder neu ansetzte, um etwas zu sagen. „Sie hat es versucht, doch sie konnte die richtigen Worte nicht finden.“

Steffen Preuß denkt an den älteren Mann, der während seines letzten Einsatzes, im Beisein seiner Kinder kollabiert ist. „Wir konnten ihn zurückholen, doch im Krankenhaus ist er gestorben.“ Die Gespräche mit dem Team, die Nachbesprechungen nach einem Einsatz – sie sind für ihn genauso wichtig wie für Luisa Arentz und Alexander Rösner. Und er brauchte diesen Austausch noch viel mehr, als er im Team versuchte, einen jungen Mann ins Leben zurückzuholen, der aus 20 Metern Höhe in die Tiefe gesprungen war, um sich umzubringen. „Die Verletzungen waren zu schwer­wiegend. Er ist später im Krankenhaus gestorben.“

Die Pioniere

Vom zweiten Stock in die Fahrzeughalle. Die Treppe ist tabu, weil das Risiko, sich in der Eile zu verletzen, viel zu groß ist. Die drei Azubis schlingen ihre Beine um die Rutschstange und lassen sich von Stockwerk zu Stockwerk herunter in die Halle gleiten. Nicole Besemann, eine der Notärztinnen aus dem Rettungsdienst, schließt gerade die Tür eines Fahrzeugs und freut sich sichtlich, Luisa Arentz zu sehen. „Alles in Ordnung?“, fragt sie. „Ja“, bestätigt die 20-Jährige. Die beiden wissen, weshalb die Antwort für die Ärztin wichtig ist.

Am Tag zuvor waren die beiden im Rettungswagen auf dem Weg zu einer Wohnung, in der sie einen Mann vorfanden, der dort seit mindestens zwei Wochen tot neben seinem Bett gelegen hatte. Es ist eine Sache, von solchen Erfahrungen zu hören – und eine ganz andere, sie zu erleben. Der intensive Geruch, das Aussehen des Mannes und das Gefühl nichts, aber auch wirklich gar nichts machen zu können: All das hat die 20-Jährige mitgenommen. Und das Team hat ihr geholfen, es zu akzeptieren.

