Radverkehrsuntersuchung im Münsterland: Wer radelt denn da? 

Dass im Münsterland viele Fahrradfahrer – Einheimische wie Touristen – herumfahren, ist klar. Aber wie viele genau, und wer sind all diese Radler und warum fahren sie hier und nicht anderswo? Das möchte der Münsterland e.V. wissen und startet eine riesige Studie.

Das Münsterland ist eine Fahrradregion. Ein wenig überraschender Satz – der jedoch auf zweierlei Weise tagtäglich belegt wird. Zum einen steigt der gemeine Münsterländer gerne für eine Pättkestour auf die Leeze – zum anderen kommen Touristen zum Radeln in die Region.

„Wir wissen also, dass wir im Münsterland viele Fahrradfahrer haben“, sagt Michael Kösters, Bereichsleiter Tourismus beim Münsterland e.V. – „aber wir wissen nicht, wie viele“. Genaue Erkenntnisse über die Radler in der Region soll eine üppig dimensionierte Studie bringen. Am Donnerstag wurde das Projekt vorgestellt – zusammen mit vielen Erkenntnissen, die die Experten jetzt schon haben.

Radtourismus erlebt gerade einen regelrechten Boom. Ein Grund ist die Corona-Pandemie: Velo statt Weltreise. Doch auch das E-Bike hat viel verändert. 2020 hatten bereits 39 Prozent der verkauften Fahrräder den Elektro-Boost, erklärte Stephan Grapentin von der Firma Absolut GPS am Donnerstag beim Projektstart der regionsweiten Radverkehrsuntersuchung. Das ermöglicht nicht nur längere Ausfahrten, sondern auch neue Gruppenzusammensetzungen. Die regulierbare Motorunterstützung „nivelliert Leistungsunterschiede“, und selbst gemischte Gruppen seien „homogener unterwegs.“ Von dieser neuen Flexibilität kann eine Tourismusregion wie das Münsterland zunächst profitieren.

E-Bike schmälert münsterländischen Wettbewerbsvorteil

Aber der Trend hat auch andere Effekte, die es zumindest im Blick zu halten gilt. Denn die E-Bike-Verbreitung nimmt auch ein wenig den Wettbewerbsvorteil der hügelfreien Landschaft: Seit es selbst mittelmäßige Pedalo-Touristen dank Trittkraftverstärkung auch durch die Mittelgebirge schaffen, sei „der Markt für Radtourismus richtig, richtig umkämpft“, so Stephan Grapentin.

Radtouristen wollen „Gesamterlebnisse“

Längst genüge es nicht mehr, durchgängig vernünftige Radwege zu bieten und sie lückenlos zu beschildern. Das erfülle die Grunderwartung – sorge aber noch nicht für die Begeisterung, die es zu erzeugen gelte. Gefragt seien heute vielmehr „Gesamterlebnisse“. So gebe es eine gestiegene Nachfrage nach Kombinationsangeboten.

Die Urlauber, so belegten es Umfragen, möchten nicht nur Fahrrad fahren, sondern auch Städte kennenlernen, wandern, baden und kulturelle Sehenswürdigkeiten anschauen. Und das ganze am besten flott und flexibel: „Der Trend geht zu spontanen kurzen Reisen mit mehr Erlebnissen.“

Michael Kösters ist Bereichsleiter Tourismus beim Münsterland e.V. . Foto: Gunnar A. Pier

Flächendeckende und repräsentative Zählung

Im Münsterland ist da bereits viel möglich. Doch die Region möchte mehr wissen über die Radelnden, ihre Anzahl und vor allem ihre Motive. „Deswegen ist eine flächendeckende und repräsentative Zählung längst überfällig“, findet Michael Kösters. Als Teil des großangelegten Projekts „Schlösser- und Burgenregion Münsterland“ wurde die Studie in Auftrag gegeben. Die Leipziger Firma Absolut GPS hat die Datenerhebung mit entwickelt und vorbereitet. So wurden an 20 Stellen entlang der bekannten „100-Schlösser-Route“ solarbetriebene Geräte aufgehängt, die ein Jahr lang Radfahrer und Fußgänger zählen.

Zudem sollen in direkten Gesprächen, aber auch mit Online-Fragebögen die Menschen befragt werden zu ihren Reisemotiven, der Art der Vorbereitung und dem Qualitätsempfinden auf den münsterländischen Wirtschaftswegen. Ziel ist es, 8000 Teilnehmer zu gewinnen, um zuverlässige und aktuelle Daten als Basis und Entscheidungsgrundlage zu haben, wenn es um zukunftssichere und zielgruppengerechte Angebote geht.