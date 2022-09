Wie groß war die Angst vor Sparda-Bank-Chef Enrico Kahl?

Schüchterte Bank-Boss Kahl Mitarbeiter ein und machte alle mundtot, die anderer Meinung waren als er? Günther W., der lange vor seiner Zeit als Personalchef der Sparda-Bank Psychologie studiert hatte, erklärte im Landgericht: „Ich weiß von Kollegen, die in Angst und Schrecken lebten.“ Es habe Mitarbeiterinnen gegeben, die gezittert hätten, wenn Kahl hereinkam. Von tatsächlichen Sanktionen wie Kündigungen nach unliebsamen Nachfragen aber konnte er nicht berichten. Das Klima der Angst funktionierte demnach wohl eher subtil. Die beiden damaligen Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden gaben an, Kahl nicht gefürchtet zu haben. Sie hätten sich nicht „abhängig“ gefühlt, obwohl klar gewesen sei, dass Kahl eine enge Beziehung zum Aufsichtsrat hatte – und anstelle des zuständigen Gremiums im Hintergrund selbst über Personalentscheidungen und Vertragsverlängerungen bestimmt habe.

Geschenke

Kahl wird unter anderem vorgeworfen, mit regelmäßigen teuren Geschenken auf Kosten der Bank an Aufsichtsräte und Vorstandsmitglieder gegen hausinterne Regelungen verstoßen zu haben. Beide Stellvertreter gaben an, die Geschenke nicht angenommen zu haben. „Aber ich habe keine Veranlassung gesehen, dagegen vorzugehen“, sagte Johann K. Von der sehr wohl existierenden Geschenke-Richtlinie der Sparda-Bank wollen beide Ex-Vorstände nichts gewusst haben.

Bayreuth

Enrico Kahl lud wiederholt Freunde und Verwandte zu den Wagner-Festspielen ein – die Bank bezahlte. Seine Stellvertreter wussten von den Reisen zum „Ring“ – die Abrechnung als Spesen aber sei ihnen nicht bewusst gewesen.

Ausgabeverhalten

Enrico Kahl produzierte ein Vielfaches der ihm eigentlich zugestandenen Spesen – in teuren Hotels und bei luxuriösen Abendessen, zu denen er gerne auch bankferne Freunde einlud. Seine Stellvertreter wussten das. „Aber ich habe das für üblich gehalten“, so Bernhard S. – schließlich sei Kahl als Verbandsratsvorsitzender viel unterwegs gewesen.

„Super Bowl“:

Zum 50. Geburtstag bekam Kahl eine Reise zum „Super Bowl“. Die 10 000 Euro sollen seine Vorstandskollegen vermeintlich privat bezahlt – aber eine einmalige Gehaltszulage in passender Höhe bekommen haben. Bernhard S. räumte das ein, Johann K. bestritt das Vorgehen.

400-Euro-Job

An den vorangegangenen Verhandlungstagen war es schon mehrfach Thema: Ehemalige Aufsichtsratsmitglieder bekamen nach ihrer aktiven Zeit Verträge über eine geringfügige Beschäftigung und erhielten fortan pro Monat 400 Euro. Ob sie aber tatsächlich als "Vertrauensleute" vor Ort Kunden der Sparda-Bank betreuten oder zum Abschied nur einen "warmen Händedruck" für langjähriges Füße-stillhalten erhielten, ist noch immer umstritten. Der damalige Prersonalchef bezeichnete die Verträge am Freitag als "Nachversorgung ehemaliger Aufsichtsratsmitglieder", der "kein vertriebsstrategischer Entschluss" zugrunde gelegen habe. Ex-Vorstand Bernhard S. gab an, die Verträge für plausibel gehalten zu haben. Sein ehemaliger Kollege Johann K. aber trug noch eine ganz andere Variante vor: Ihm habe Kahl erklärt, die 400-Euro-Verträge seien auf ein Jahr befristet, damit die scheidenden Aufsichtsratsmitglieder ihre Nachfolger einarbeiten könnten. Warum er aber Verträge unterschrieb, in denen davon keine Rede war, konnte er nicht erklären.

Wechsel im Vorstand

Im Jahr 2013 erhielt Bernard S. zum ersten Mal das Angebot, sich aus dem Vorstand in den Ruhestand zu verabschieden. Aber er wollte noch nicht gehen, wie er heute sagt. Die anderen Prozessbeteiligten erklärten, dass S. zuletzt wenig engagiert und Neuerungen gegenüber aufgeschlossen gewesen sei - was dieser vor Gericht entschieden bestritt. Am Ende aber "hat Herr Kahl mich mürbe gemacht", so S. Er ging zehn monate füher als geplant - aber bei vollen Bezügen. Seine Nachfolgerin scharrte derweil mit den hufen und übernahm im Januar 2015. Sie ist aber nicht mehr bei der münsterischen Bank.

Wechsel im Marketing

Enrico Kahl wird auch vorgeworfen, ohne stichhaltige Gründe die Marketingleiterin entlassen und damit einen teuren Arbeitsrechtsstreit verursacht zu haben. Wollte er eine Stelle frei machen für einen Freund oder Verbündeten? Der Neue, der bereits vor einigen Wochen als Zeuge aussagte, hatte durch fingierte Rechnungen geholfen, private Ausgaben etwa für die Geburtstagsfeier von Enrico Kahl Frau über die Bank abzurechnen. Kahl seinerzeitige Vorstandskollegen erläuterten jetzt im Gericht, dass auch sie die Marketingleiterin nicht für geeignet fehalten hätten - der plötzliche Rauswurf aber habe sie in der Art und Weise überrascht.

Der Aufsichtsrat

",Aufsicht 'würde ich als Begriff nicht verwenden", formulierte der ehemalige Personalchef, angesprochen auf die Rolle des Aufsichtsrats. "Mir ist keinerlei Prüfungshandlung des Aufsichtsrats bekannt." Machte also ein schwaches Aufsichtsgremium Kahl seine Spesenbetrügereien leicht? "Wir hatten keine Probleme mit dem Aufsichtsrat", sagte Ex-Vorstand Johann K. vieldeutig. "Die Aufsichtsräte waren nicht vom Fach, es war alles relativ easy zu verabschieden." Ähnlich hatte es Kahl schon zu Beginn des Prozesses formuliert: Er habe die Mitglieder der kontrollgremiums gar nicht hintergehen oder gar bestechen müssen - sie hätten schlicht nichts mitgekriegt. Bernard S. aber beschrieb das anders: Zwar seien die Aufsichtsräte nicht vom Fach, hätten sich aber gut fortgebildet und viele Fragen gestellt.