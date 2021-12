Krebspatienten aus Münster bei der Spendengala der Jose-Carreras-Stiftung

Ihr Abendkleid hat sich Merle Gnegel ein paar Tage zu früh gekauft. In der vergangenen Woche hat sie erfahren, dass die Spendengala der Jose-Carreras-Stiftung ohne sie stattfinden wird. Corona und die hohen Inzidenzen in Leipzig sind schuld daran, dass die Show zwar mit wie Lang Lang, Stefanie Heinzmann oder Roland Kaiser, aber ohne die 19-jährige, die 18-jährige Pia Ziemer und den Musiktherapeuten Wolfgang Köster aus Münster über die Bühne gehen wird.

Immerhin werden die drei am Donnerstag über den Bildschirm flimmern. Die José-Carreras-Stiftung hat über die drei einen Film drehen lassen, der zeigen soll, wie wichtig die Musik für die Behandlung von krebskranken Menschen sein kann. Merle und Pia wissen das besser als viele andere. Merle hatte als Fünfjährige Krebs, bei Pia haben die Ärzte einen Tag nach ihrem 16. Geburtstag Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert.

Musik gab Halt während Krankheit

Sie kann sich noch erinnern, wie der Chor „All of Us“ auf die Station kam. Lauter Sängerinnen und Sänger, die selbst schon mal Krebs hatten. Oder ihre Geschwister. Oder Bekannte. „Das war richtig schön“, sagt Pia heute. Und mit Wolfgang Köster hat sie danach viel gesungen und fast jeden Tag Gitarre gespielt. „Das hat mir großen Halt gegeben“, sagt sie. Die Musik hat ihr geholfen, nicht nur an die Krankheit zu denken, sich weniger Sorgen zu machen, nicht zu grübeln, warum ausgerechnet sie so krank ist, sondern „einfach im Hier und Jetzt zu leben“. Jetzt macht sie auch bei „All of Us“ mit, weil sie den Halt, den sie bekommen hat, gerne an andere weitergeben möchte.

Merle Gnegel: „Ich habe nur gelegen und ausgehalten.“ Foto: Stefan Werding

Merle, die inzwischen als geheilt gilt und Krankenschwester wird, genießt die Momente, in denen der Chor krebskranke Kinder so zum Tanzen bringt, dass deren Mütter ihre liebe Not haben, die Schläuche und Kabel, an denen ihr Kind hängt, wie Marionettenspielerinnen zu ordnen. Sie weiß noch, wie sie während ihrer Chemo mit keinem gesprochen und nicht gelacht hat. „Ich habe nur gelegen und ausgehalten“, sagt die 19-Jährige. Aber wenn der Musiktherapeut gekommen ist, schenkte ihm das damals fünf Jahre alte Mädchen ein „kleines Lächeln“.

Stiftung sammelte über 220 Millionen Euro

„Das sind erzählenswerte Geschichten, die Mut machen“, meint Lilian Andresen von der der José-Carreras-Stiftung. Darum werden die Münsteraner bei der Gala vorgestellt. „Und die beiden zeigen, dass eine Krebstherapie zwar schwer auszuhalten, aber zu schaffen ist. Und dass man wieder gesund werden kann.“

So wie der Stifter und Opernsänger José-Carreras, der 1987 an Leukämie erkrankte und aus Dankbarkeit über die eigene Heilung 1995 seine gemeinnützige Stiftung gründete. Die hat seitdem über 220 Millionen Euro gesammelt und über 1380 Projekte finanziert, darunter seit 1998 an der Uniklinik Münster 44 Projekte zur Forschungs- und Infrastruktur, Stipendien und Sozial- und Kleinprojekte. Laut Stiftung hat sie rund 4,7 Millionen Euro nach Münster überwiesen.

In einem Einspielfilm zeigen Merle und Pia, wie viel ihnen die Musik gibt. Foto: Screenshot

Immer geht es darum, die Spenden für neue Forschungs- und Behandlungseinrichtungen zu investieren, die dem Kampf gegen Leukämie und anderer hämato-onkologische Erkrankungen dienen. Denn Merle und Pia haben miterlebt, dass nicht alle Patienten den Kampf gegen den Krebs gewinnen. „Das macht es nötig zu kämpfen,“ sagt Andresen. „Wir brauchen weiter Geld für die Forschung.“

Die José-Carreras-Gala Foto: Prominente wie Lang Lang, Stefanie Heinzmann und Roland Kaiser werden bei der José-Carreras-Gala zu Gast sein, um Spenden für den Kampf gegen Leukämie und andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen zu sammeln. Stifter José Carreras wird mit Mareile Höppner und Sven Lorig moderieren. Ebenfalls zugesagt haben bereits David Garrett, Maite Kelly, Michael Patrick Kelly, Sebastian Krumbiegel (Die Prinzen), Leony, Peter Maffay, Revolverheld und Santiano. ...

Darum ist es Merle und Pia wichtig, dass bei der Show am Donnerstag möglichst viele Spenden zusammenkommen. Und das Abendkleid wird Merle nächstes Jahr bei einer Hochzeit anziehen. Sie musste schon größere Schwierigkeiten bewältigen.

Der MDR wird die Sendung am 16. Dezember ab 20.15 live übertragen. Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung, IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01