Zurück zum Lernen in Gemeinschaft

Wer heute in die erste oder zweite Klasse geht, kennt die Schule nur mit Abstand, Maske und der steten Angst vor erneuter Schließung. Ein Förderprogramm soll helfen, Defizite aufzuarbeiten. In Münster-Wolbeck wurde das erste Projekt gerade abgeschlossen.

Auf den Stufen im Foyer der Grundschule Wolbeck-Nord stehen Bücher, aufgerollte Bilder und Plakate, von oben nach unten liegen ausgebreitete „Leserollen“, und dazwischen sitzen Tanja Eckardt und Leo Fischer und freuen sich über die kreativen Arbeiten ihrer Drittklässler. „Wir haben ein Event draus gemacht“, beschreiben sie ihr Projekt zum Vorlesetag am vergangenen Freitag. Gelungen ist all das auch durch das Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ des Landes Nordrhein-Westfalen. Denn durch dieses Programm erst ist Leo Fischer in den Unterricht gekommen – als „Extra-Personal“.

Die Corona-Pandemie prägt auch den Schulalltag. Wer heute in die erste oder zweite Klasse geht, kennt die Schule nur mit Abstand, Maske und der steten Angst vor erneuter Schließung. Zweit- und Drittklässler haben im vergangenen Jahr wochenlange Auszeiten durchlebt, mussten sich mit Wechselunterricht begnügen oder gar ganz zuhause bleiben.

Folgen sind noch unklar

Die bleibenden Folgen sind noch nicht so recht abzusehen, und auch an der Grundschule in Münsters Ortsteil Wolbeck sind sie unsicher: „Wir wissen ja nicht, wie die Kinder sich sonst entwickelt hätten“, sagt etwa Lehrerin Tanja Eckardt. „Erschwert war aber auf jeden Fall, dass Kinder miteinander und voneinander lernen“, sagt Schulleiterin Christiane Kröger.

NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hatte angekündigt, zu helfen. Zum Schuljahresbeginn stellte Ministerium 430 Millionen Euro zur Verfügung, „um während der Pandemie entstandene Lernrückstände abzubauen“. Vier Bausteine seien im Angebot: Extra-Geld, Extra-Personal, Extra-Zeit und Extra-Blick. Seither sucht die Bezirksregierung in Münster nach „Personen mit Lehramtsbefähigung sowie weiteren qualifizierten Interessierten“, die eine befristete Stelle als „Extra-Personal“ antreten möchten. Gedacht sei beispielsweise an Hochschulabsolventen, Pensionäre, Studierende und Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung, wenn sie für den Schuldienst geeignet sind.

„Extra-Personal“

Die Grundschule Wolbeck-Nord nutzte die Chance – und engagierte Leo Fischer. Die 28-Jährige hat Lehramt studiert und ihren Bachelor gemacht, inzwischen studiert sie Erziehungswissenschaften. In der Grundschule war sie längst bekannt, weil sie in der Offenen Ganztagsschule arbeitet. Seit den Herbstferien arbeitet sie zehn Stunden pro Woche als „Extra-Personal“.

„Methodenkompetenz fördern“

Statt Schüler mit einem erkennbaren Defizit herauszupicken und etwa eine Art Förderunterricht anzubieten, startete die Grundschule ein Projekt für alle Drittklässler der Schule. Ziel war es, die „Methodenkompetenz zu fördern“. Sie sollten also Erfahrungen darin sammeln, zwar individuell, aber eben auch strukturiert und zielstrebig ein Thema zu bearbeiten. Und das war in diesem Fall, am Vorlesetag ein Buch vorzustellen. Per Plakat, Bild – oder mit einem eigenen Vortrag vor Mitschülern und sogar Eltern. „Wir wollten das Lernen in der Gemeinschaft wieder lebendig werden lassen“, formuliert Schulleiterin Kröger die Idee. Und so zog sich das Thema für ein paar Wochen durch den Schulalltag der Drittklässler. „Es gehört zu unserer Pädagogik, dass fächerübergreifend gearbeitet wird“, erklärt Tanja Eckardt. „Die Extra-Personal-Stunden haben das enorm erleichtert.“ Und: „Die Schüler danken es einem, das merkt man deutlich.“

Am bundesweiten Vorlesetag am Freitag präsentierten die 52 Kinder ihre Arbeiten. Es war der krönende Abschluss dieses Projekts – der Einsatz von Leo Fischer aber ist damit nicht beendet. Sie wird bis Ende 2022 bleiben.