1. FC Köln gewinnt Testspiel gegen SV Elversberg 2:1

Zum Abschluss des Trainingslagers in Donaueschingen hat Fußball-Bundesligist 1. FC Köln einen weiteren Testspielsieg gefeiert. Nach dem 3:2-Erfolg über den deutschen Rekordmeister FC Bayern München in Villingen und dem 2:0 gegen den Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen in Bad Dürrheim setzten sich die Kölner am Samstag gegen den Regionalligisten SV Elversberg mit 2:1 (2:1) durch.

Kingsley Ehizibue (28. Minute) und Anthony Modeste (43.) erzielten nach Rückstand durch den Treffer von Nico Karger (14.) die Tore zum Sieg der Kölner. Wie in allen bisherigen Duellen nutzte der neue Coach Steffen Baumgart den Test zum Einsatz vieler Profis.

Der FC startet am 15. August mit seinem Heimspiel gegen Hertha BSC in die neue Spielzeit.