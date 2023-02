1. FC Köln muss 119.500 Euro Strafe zahlen

FC Köln muss wegen des Verhaltens seiner Anhänger eine Strafe in Höhe von knapp 120.000 Euro bezahlen. Dazu wurden die Rheinländer vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilt. Wie der DFB am Montag mitteilte, hätte der Kontrollausschuss gar eine knapp doppelt so hohe Strafe beantragt. Da der FC aber Fans identifizierte, die vor dem Derby am 9. November 2022 gegen Bayer Leverkusen Rauchbomben und Pyrotechnik gezündet hatten, reduzierte sich die Strafe entsprechend. Das Urteil ist rechtskräftig.