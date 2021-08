1. FC Köln verlängert mit Torwarttalent Urbig

Der 1. FC Köln hat Torwarttalent Jonas Urbig langfristig gebunden. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 18 Jahre alten Junioren-Nationalkeeper, der seit diesem Sommer zum Profikader von Trainer Steffen Baumgart gehört, bis 2024 verlängert. «Jonas hat in den vergangenen Jahren einen großartigen Entwicklungssprung gemacht. Deswegen möchten wir ihm die Möglichkeit geben, sich an der Seite von Timo Horn und Marvin Schwäbe weiterzuentwickeln», sagte Thomas Kessler, Sportlicher Leiter der Lizenzabteilung.