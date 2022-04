13-Jährige missbraucht: Suche mit Foto nach Tatverdächtigem

Bergheim (dpa/lnw)

Fast zwei Jahre nach einem sexuellen Übergriff auf eine 13-Jährige in Bergheim fahndet die Polizei mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis hofft, den Fall so doch noch aufklären zu können, nachdem die bisherigen Ermittlungen zu keinem Erfolg geführt hatten. Es gebe nun einen richterlichen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung, teilte die Polizei am Freitag mit.

Von dpa