13-Jährige nach Fahrradsturz bewusstlos: Helfer reanimieren

Lichtenau (dpa/lnw)

Nach einem Fahrradsturz ist eine bewusstlose 13-Jährige in Lichtenau bei Paderborn von drei Ersthelfern reanimiert worden. Die drei Autoinsassen, die das gestürzte Mädchen am Straßenrand entdeckt hatten, betreuten die Schwerverletzte bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Von dpa