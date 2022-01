13-Jähriger schießt mit Softair-Waffe auf Buswartehäuschen

Siegburg (dpa/lnw)

Ein 13-jähriger Schüler soll in Siegburg mit einer Softair-Waffe aus seiner Wohnung auf eine Bushaltestelle geschossen haben. Ein 51-jähriger Mann habe an einer Haltestelle am Sonntagabend schussartige Geräusche gehört und den Einschlag eines Projektils an einem Verkehrszeichen bemerkt, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe die Einsatzkräfte informiert und sich unverletzt in Sicherheit gebracht. Kurz danach seien nach seinen Angaben Projektile an der Stelle eingeschlagen, wo er zuvor gewartet habe. Beim Eintreffen der Beamten sei das Fenster eines gegenüberliegenden Hauses geschlossen gewesen, aus dem vermutlich gefeuert worden sei.

Von dpa