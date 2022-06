13-Jähriger soll Lehrerin attackiert haben: Viele Vorfälle

Oberhausen (dpa)

Die Polizei ermittelt gegen einen 13-Jährigen Schüler, der seine Lehrerin an der Gesamtschule Osterfeld in der Ruhrgebietsstadt Oberhausen beleidigt und angegriffen haben soll. Die 38-Jährige habe eine Beule am Kopf und ein Hämatom am linken Arm davongetragen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Angriff ist längst nicht der einzige Vorfall an der Schule, der die Polizei beschäftigt. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeinen Zeitung» (WAZ) darüber berichtet.

Von dpa