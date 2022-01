13-Jähriger stellt sich mit Mutter nach Streit bei Polizei

Essen (dpa/lnw)

Nach einem eskalierten Streit unter Jugendlichen in Essen hat sich ein 13-Jähriger mit seiner Mutter bei der Polizei gestellt. Laut Mitteilung von Freitag soll der Jugendliche am 6. Januar in der Nähe des Hauptbahnhofs einen 18-Jährigen verletzt haben. Der junge Mann hatte mehrere Schnittverletzungen. Beteiligt an der Auseinandersetzung waren zwei Gruppen mit insgesamt sieben Jugendlichen. Der 13-Jährige war unerkannt vom Tatort geflüchtet.

Von dpa