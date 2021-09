13 Schüsse auf die Ehefrau: Sportschütze vor Gericht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Weil er seine Ehefrau in Haan mit 13 Schüssen umgebracht haben soll, steht ein 60-jähriger Sportschütze seit Freitag in Wuppertal vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Mit über zwei Promille Alkohol im Blut soll er die Tat am 25. März begangen haben.

Von dpa