14-Jährige besucht 20-Jährigen: Familie schlägt Scheiben ein

Duisburg/Moers (dpa/lnw)

Mitglieder einer Duisburger Familie sind am frühen Freitagmorgen gewaltsam in das Haus eines 20-Jährigen eingedrungen, weil sie dort ihre 14-jährige Tochter vermuteten. Die aufgebrachten Familienmitglieder hätten das Handy der 14-Jährigen in dem Haus in Moers geortet und eine unerwünschte Liebesbeziehung mit dem Mann vermutet, berichtete die Polizei.

