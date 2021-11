14 Jahre nach Flucht aus JVA: Bankräuber festgenommen

Zielfahnder des Landeskriminalamtes (LKA) haben in Köln einen Mann gefasst, der im Oktober 2007 auf bisher ungeklärte Weise aus der JVA Krefeld geflüchtet war. Dort saß er damals nach zwei Banküberfällen in Untersuchungshaft.

Wie das LKA am Freitag mitteilte, hatte sich der Mann direkt nach der Flucht in seine Heimat Türkei abgesetzt. Von dort wurde er allerdings nicht ausgeliefert. Später kehrte er offenbar nach Deutschland zurück - und beging drei weitere Banküberfälle im Raum Augsburg. Wo er danach war, teilten die Ermittler nicht mit.

Laut LKA blieben die Zielfahnder aber an dem Mann dran. Über Österreich sei er wieder nach Deutschland eingereist und am Montag in der Kölner Innenstadt verhaftet worden.

Der Ausbruch aus der Krefelder JVA hatte 2007 für großes Aufsehen gesorgt. Aufseher standen unter Verdacht, ihm geholfen zu haben. Der Fall ist bis heute nicht geklärt.