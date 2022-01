15-Jähriger als mutmaßlicher Räuber in Viersen festgenommen

Er soll am Freitagvormittag in einem Geschäft eine Angestellte mit einer Stange bedroht und Bargeld gefordert haben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Angestellte wählte stattdessen den Notruf. Polizisten nahmen den polizeibekannten Jugendlichen, auf den die Beschreibung passte, nach kurzer Suche in der Viersener Innenstadt fest. Die Angestellte erkannte ihn demnach wieder. Weitere Ermittlungen dauerten an, hieß es.