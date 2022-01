15-Jähriger verunglückt mit Auto: Zwei Schwerverletzte

Paderborn (dpa/lnw)

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher hat mit dem Auto seiner Eltern in Paderborn einen schweren Unfall verursacht. Seine beiden Mitfahrer (16,17) wurden dabei schwer verletzt, er selbst erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Auto sei vor einer scharfen Kurve in der Nähe des Hauptbahnhofes gegen die Leitplanken und dann nahezu frontal gegen einen Baum geprallt.

Von dpa