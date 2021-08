15 Verletzte bei Auffahrunfall auf A2 bei Hamm

Insgesamt 15 Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der A2, kurz hinter der Anschlussstelle Hamm, verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Dortmund am frühen Mittwochmorgen mitteilte, kam es ersten Erkenntnissen nach aus Unachtsamkeit zu dem Unfall am späten Dienstagabend, bei dem zunächst ein Auto einem Wohnwagengespann aufgefahren war. Anschließend streifte ein anderer Wagen einen Pkw, der hinter der Unfallstelle angehalten hatte. Die 15 Insassen in den vier an dem Unfall beteiligten Fahrzeugen wurden allesamt leicht verletzt.