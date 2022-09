16-Jähriger auf Waldweg angeschossen: Festnahme

Essen (dpa/lnw)

Ein 36-Jähriger soll in Essen einen Jugendlichen überfallen und angeschossen haben. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Er steht im Verdacht, den 16-Jährigen auf einem Waldweg verfolgt, ihm eine Waffe vorgehalten und Geld verlangt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Als der 16-Jährige flüchten wollte, soll der mutmaßliche Täter ihn vermutlich mit einer Schreckschusswaffe angeschossen haben.

Von dpa