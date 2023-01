16-Jähriger erschossen: Ergebnisse nicht vor Ende Januar

Dortmund (dpa/lnw)

Im Fall des von der Polizei in Dortmund erschossenen 16-Jährigen sollen die Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft voraussichtlich in gut zwei Wochen vorgelegt werden. Die Entscheidung, ob Anklage erhoben wird, wird wohl Ende Januar oder Anfang Februar feststehen, wie der zuständige Dortmunder Oberstaatsanwalt Carsten Dombert am Mittwoch mitteilte.

Von dpa