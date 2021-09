17-Jährige soll zwei Streifenwagen angezündet haben

Köln (dpa/lnw)

Nach dem Brand von zwei Streifenwagen der Bundespolizei in Köln haben Ermittler eine 17 Jahre alte Tatverdächtige festgenommen. Beamte fassten die Minderjährige in der Nacht zu Mittwoch nahe des Tatorts, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Sie soll am Dienstagabend die beiden Fahrzeuge angezündet haben. Drei Zeugen löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Beamte prüfen nun auch, ob die 17-Jährige für drei weitere Fahrzeugbrände in Köln verantwortlich ist.

Von dpa