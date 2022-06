17-Jähriger droht an Schule mit Waffeneinsatz: Festnahme

Arnsberg-Neheim (dpa)

Ein 17-Jähriger hat nach Polizeiangaben an einer Schule in Arnsberg-Neheim im Sauerland mit dem Einsatz einer scharfen Waffe gedroht und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der Schüler sei kurz danach in der Neheimer Innenstadt festgenommen worden, teilte die Polizei mit.

