17-Jähriger rast bei Flucht vor Polizei gegen Straßenlaterne

Bad Oeynhausen (dpa/lnw)

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 17 Jahre alter Autofahrer in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) gegen eine Laterne auf einer Verkehrsinsel gekracht. Zivilbeamte leisteten Erste Hilfe, bis ein Rettungswagen den Jugendlichen in ein Krankenhaus brachte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Und es stellte sich heraus: Der 17-Jährige hat keinen Führerschein, der Wagen war nicht zugelassen.

Von dpa