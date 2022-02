17-Jähriger zielt in Gütersloh mit Waffe auf Polizeibeamte

Gütersloh (dpa/lnw)

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher hat in der Innenstadt von Gütersloh «aus Spaß» mit einer Waffe auf Polizeibeamte gezielt und mehrfach den Abzug betätigt. Der Vorfall habe sich am Dienstagmittag im Bereich der Bushaltestellen am Hauptbahnhof ereignet, als zahlreiche Schülerinnen und Schüler sowie weitere Passanten dort unterwegs waren, teilte die Polizei in Gütersloh am Donnerstag mit.

Von dpa