17 Schulkinder und Lehrerin nach Vollbremsung verletzt

Monschau (dpa/lnw)

17 Kinder und eine Lehrerin sind bei einem Busunfall in Monschau in der Eifel leicht verletzt worden. Neun der Grundschüler einer dritten Klasse wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Samstag berichtete. Sie fielen hin, als der Bus bei dem Vorfall am Freitagmittag eine Vollbremsung machte.

