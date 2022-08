17- und 19-Jähriger nach Geldautomatensprengung in U-Haft

Oberhausen (dpa/lnw)

Nachdem in Oberhausen zwei Geldautomaten gesprengt wurden, sind zwei Jugendliche im Alter von 17 und 19 in Untersuchungshaft. Die beiden waren am frühen Montagmorgen in der Nähe des Tatorts festgenommen worden, wie die Polizei in Oberhausen am Mittwoch mitteilte. Zeugen hatten die mutmaßlichen Täter auf Motorrollern flüchten gesehen, woraufhin sie unter anderem durch einen Polizeihubschrauber geortet wurden. Bei den Festgenommenen fand die Polizei eine Tasche mit einem Teil des erbeuteten Bargelds sowie Kleidungsstücke und weitere Gegenstände, hieß es. Ein Haftrichter ordnete am Dienstag eine Untersuchungshaft für die beiden niederländischen Verdächtigen an. Ob sie bereits ähnliche Taten begangen haben könnten, werde von Polizei und Staatsanwaltschaft nun «akribisch» untersucht.

Von dpa