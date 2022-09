18 Flüge fallen wegen des Lufthansa-Streiks aus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen eines Streiks der Lufthansa fallen am Düsseldorfer Flughafen voraussichtlich 18 Flüge aus. Betroffen seien Verbindungen zwischen Düsseldorf und München sowie Düsseldorf und Frankfurt, wie eine Sprecherin des Flughafens am Freitagmorgen mitteilte. Eigentlich waren 26 Lufthansa-Flüge für Freitag eingeplant. Der Streike laufe seit Mitternacht und soll einen Tag andauern. Fluggästen wurde empfohlen, auf den Zug oder Flüge an einem anderen Tag auszuweichen.

Von dpa