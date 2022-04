18-Jährige vermutlich getötet: Fremdverschulden festgestellt

Krefeld (dpa/lnw)

Eine 18 Jahre alte Frau ist am vergangenen Donnerstag von Nachbarn bewusstlos in einer Wohnung in Kleve am Niederrhein gefunden worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Krefeld am Dienstag mitteilten, sei die junge Rumänin trotz einer Notoperation im Krankenhaus an den Folgen ihrer zahlreichen inneren Verletzungen gestorben.

Von dpa