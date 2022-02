18-Jähriger durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern in Dortmund hat am Sonntagabend ein 18-Jähriger eine lebensbedrohliche Stichverletzung erlitten.

Nur durch eine Notoperation an der Lunge habe die Lebensgefahr abgewendet werden können, sagte der Dortmunder Oberstaatsanwalt Carsten Dombert am Montag. Die Ermittlungen wegen des versuchten Tötungsdeliktes stehen demnach noch am Anfang. Ersten Erkenntnissen zufolge war es zwischen zwei Gruppen junger Männer zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der 18-Jährige sei schließlich von mehreren Personen angegangen worden, wobei einer ein Messer gezückt und zugestochen haben soll. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Das genaue Geschehen und wer daran in welcher Weise beteiligt war, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.