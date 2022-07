18-Jähriger nach Axt-Attacke in U-Haft

Raesfeld (dpa/lnw)

Nach einer Axt-Attacke in einem Autohaus in Raesfeld im Münsterland ist der 18-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft gekommen. Das 33 Jahre alte Opfer des Angriffs wurde nicht schwerwiegend verletzt und ist bereits aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilten die Ermittler am Dienstag mit.

Von dpa