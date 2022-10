18-Jähriger zwischen Bahnsteig und U-Bahn eingeklemmt

Köln (dpa/lnw)

Ein 18-Jähriger ist am frühen Samstagmorgen an der U-Bahnhaltestelle Friesenplatz in Köln zwischen einer U-Bahn und der Bahnsteigkante eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Feuerwehr befreite den Mann und brachte ihn in eine Spezialklinik, wie sie mitteilte. Der Mann sei offensichtlich betrunken gewesen und neben der einfahrenden U-Bahn hergelaufen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei er in den Spalt zwischen Zug und Bahnsteig gestürzt. Seine Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.

Von dpa