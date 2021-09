19-Jähriger bei Streit in Recklinghausen tödlich verletzt

Recklinghausen (dpa/lnw)

Bei einem Streit in einer Recklinghausener Wohnung ist ein 19 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. Der Wohnungsinhaber, ein 22-Jähriger, wurde vorläufig festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeinsam mitteilten. Ersten Erkenntnissen zufolge drang der 19-Jährige mit einem 21 Jahre alten Mann am Donnerstagabend in seine Wohnung ein. Dort sei es zu einem bereits seit Längerem schwelenden Streit gekommen, bei dem der 19-Jährige starb.

Von dpa