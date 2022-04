19-Jähriger bei Streit lebensgefährlich verletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Bei einem Streit in Gelsenkirchen hat ein 21-Jähriger mit einem Messer auf einen 19-Jährigen eingestochen und diesen lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungswagen habe den 19-Jährigen nach der Tat am Montagabend in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zurzeit sei er nicht mehr in Lebensgefahr.

Von dpa