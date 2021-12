«1LIVE Krone 2021»: LEA ist erneut die «Beste Künstlerin»

Die Singer-Songwriterin LEA ist zur «Besten Künstlerin» im Rahmen des Musikpreises «1LIVE Krone 2021» gekürt worden. In der Radio-Sondersendung freute sich die Musikerin am Donnerstagmorgen über die Auszeichnung: «Es ist gar nicht in Worte zu fassen, wie dankbar ich bin. Es waren so viele tolle Frauen nominiert, und ich darf diese Krone mit nach Hause nehmen.» Im November hat die Musikerin ihr viertes Studioalbum «Fluss» veröffentlicht.

Bereits im letzten Jahr hatte LEA die Auszeichnung in der Kategorie «Beste Künstlerin» erhalten. «Dass man das überhaupt einmal im Leben erleben darf ist schon krass - aber zweimal in Folge? Oh mein Gott, es ist wirklich unfassbar», sagte die 29-Jährige in der Radio-Show. Als erste Gratulantin wurde Komikerin und Moderatorin Carolin Kebekus live in der Radiosendung zugeschaltet.