«1Live Krone» am 9. Dezember wieder vor Publikum in Bochum

Der Radiopreis «1Live Krone» soll dieses Jahr wieder vor Publikum in der Bochumer Jahrhunderthalle verliehen werden, wie der WDR am Mittwoch mitteilte. Auch eine Aftershow-Party sei am Abend des 9. Dezembers geplant. «Die Produktion wird unter Einhaltung aller zu diesem Zeitpunkt geltenden behördlichen Auflagen im Rahmen der 2G-Regelung umgesetzt», so der WDR.

Im vergangenen Jahr war der in der Pop-Szene fest verankerte Preis wegen der Pandemie ohne Publikum in den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd produziert worden. Von der Entscheidung, den Preis wieder vor Publikum zu verleihen, solle «auch eine starke Signalwirkung für die gesamte Musik- und Entertainment-Branche ausgehen», so der WDR.

«Die "1Live Krone" ist ein Publikumspreis und genau das macht sie so reizvoll. Wir freuen uns riesig darauf, wieder eine einzigartige Show gemeinsam mit all den großartigen Künstlerinnen und Künstlern und unseren Hörerinnen und Hörern in der Jahrhunderthalle Bochum zu produzieren», wurde Musikchef Andreas Löffler zitiert.

Die «1Live Krone» wird live im WDR-Fernsehen sowie im Radio und Stream übertragen. Die Bekanntgabe aller Nominierten erfolgt Mitte November. Wer eine Trophäe bekommt, entscheiden die Hörer.